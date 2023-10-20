В Конгрессе США провалили третье голосование за спикера Палаты представителей: что это значит

В пятницу, 20 октября, в Конгрессе США уже третий раз пытались выбрать нового спикера Палаты представителей, однако эта попытка, как и предыдущие две, провалилась. Кандидат от Республиканской партии Джим Джордан снова не смог набрать минимальное количество голосов (217), необходимое для того, чтобы занять этот пост.

Об этом сообщает CNN. Сегодня Джордана поддержали всего 193 конгрессмена – это меньше, чем в прошлые разы. В то же время количество конгрессменов, которые отдают свои голоса против него, снова возросло: сначала их было 20, потом 22, а теперь уже 25.

Тем временем кандидат от демократов Хаким Джеффрис уже в третий раз заручился поддержкой 210 своих однопартийцев.

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После этого республиканцы голосовали насчет того, будет ли Джордан оставаться их кандидатом, сообщил представитель Республиканской партии Барри Мур. Это голосование было тайным и Джим Джордан его проиграл – теперь выбывает из гонки и больше не будет кандидатом на должность спикера.

Народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале подчеркнул, что такое развитие событий – это хороший сигнал для Украины.

"Что дальше? Пока неизвестно. Но это четкий сигнал, что ультраправого спикера не будет. И это для нас очень хорошо", – написал он.

Напомним, что Джордан является ультраправым и консервативным республиканцем, выступающим против финансирования военной помощи Украине. Также следует добавить, что за 16 лет в Конгрессе ни одна его законодательная инициатива так и не стала законом. Что еще известно о Джиме Джордане, читайте по ссылке.

Временный спикер Палаты представителей Патрик МакГенри сообщил, что республиканцы соберутся в понедельник вечером на форум кандидатов, а новое голосование начнется во вторник утром.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 3 октября спикера Палаты представителей Штатов Кевина Маккарти досрочно уволили с должности. Отставку спикера инициировали из-за его договоренностей с Белым домом для недопущения "шатдауна" в США.

– После этого 17 октября в Конгрессе впервые попытались избрать нового спикера Палаты. Были определены два кандидата (по одному от республиканцев и демократов), однако голосование было провалено.

– Уже на следующий день, 18 октября, состоялась вторая попытка избрать нового спикера, которая тоже оказалась провальной. Кандидат от республиканцев Джим Джордан в тот раз тоже не смог набрать достаточное количество голосов.

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