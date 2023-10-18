В Конгрессе США провалили и повторное голосование за спикера Палаты представителей: почему это хорошо для Украины

В среду, 18 октября, в Соединенных Штатах Америки снова не смогли выбрать нового спикера Палаты представителей Конгресса США. Кандидат от республиканцев Джим Джордан в этот раз тоже не смог набрать достаточное количество голосов.

Об этом сообщает CNN. Джордан получил всего 199 голосов, кроме того, на этот раз голосов против него стало на 2 больше – 22 по сравнению со вчерашними 20. Кандидат от демократов Хаким Джеффрис снова набрал 212 голосов.

Также стоит отметить, что сегодня количество кандидатов от республиканцев возросло с 8 до 11. К тому же явка в Конгрессе была высокой – 432 конгрессмена, поэтому для победы кандидат должен был получить голоса большинства присутствующих (217). Этого, наконец, не произошло, после чего Палата ушла на перерыв.

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Народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале объяснил, почему неизбрание Джордана на должность спикера Палаты представителей важно для Украины. Прежде всего, он является ультраправым и консервативным республиканцем, а также выступает против финансирования военной помощи нашему государству.

К тому же за 16 лет в Конгрессе ни одна законодательная инициатива Джордана так и не стала законом, что является очень плохим показателем для него как для конгрессмена.

"Это было очень-очень важное для нас голосование. Вы даже не представляете, насколько могли быть негативные последствия. И оно не состоялось. Более того, падение поддержки четко показало, что у ультраправых нет потенциала", – добавил Железняк.

Теперь, по его словам, ситуация развивается по оптимистичному для нас сценарию. Есть вероятность, что будет принято решение о расширении полномочий республиканца Патрика МакГенри, временно возглавляющего Палату.

"Хороший сценарий – это временно наделить правом Спикера временного председателя МакГенри. И пока они там будут разбираться со Спикером быстро проголосовать поддержку Украины до конца выборов в США", – объяснил украинский депутат.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 3 октября спикера Палаты представителей Штатов Кевина Маккарти досрочно уволили с должности. Отставку спикера инициировали из-за его договоренностей с Белым домом для недопущения "шатдауна" в США.

– После этого 17 октября в Конгрессе пытались выбрать нового спикера Палаты представителей. Были определены два кандидата (по одному от республиканцев и демократов), однако голосование было провалено.

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