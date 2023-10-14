Протеже Трампа и противник помощи Украине: республиканцы выдвинули кандидата на должность спикера Палаты представителей

В Соединенных Штатах Америки члены Республиканской партии США избрали конгрессмена Джима Джордана кандидатом на должность спикера Палаты представителей. Ранее с этой должности отстранили Кевина Маккарти.

Об этом в пятницу, 13 октября, сообщило издание Bloomberg. В партии провели тайное голосование, по результатам которого Джордан победил Остина Скотта.

При этом только 152 республиканцев заявили, что точно поддержат его кандидатуру во время выборов, а 55 сказали, что не будут его поддерживать.

Позже кандидатуру Джордана должны передать на рассмотрение в полный состав Палаты представителей. Для того чтобы стать законно избранным спикером республиканцу нужно набрать не менее 217 голосов, то есть большинство.

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Джордан – ультраправый и консервативный республиканец, а также близкий союзник 45-го президента Штатов Дональда Трампа. Он стал одним из инициаторов расследования деятельности семьи нынешнего главы США Джо Байдена, когда он был вице-президентом государства.

Кроме того, Джим Джордан выступает против финансирования военной помощи Украине для ее борьбы с вторжением России. В частности республиканец голосовал против дополнительных ассигнований Украине на 2022 год и против дополнительной помощи на 2023 год.

Более того, он поддерживал поправки, который запрещают какую-либо военную помощь Киеву и отменяют действие закона о ленд-лизе.

В сентябре 2022 года Джордан назвал Россию агрессором и отметил, что США должны поддерживать Украину, однако "американский налогоплательщик не обязан продолжать давать, давать и давать".

"Самой острой проблемой для американцев является не Украина. Это ситуация на границе, и это криминал на улицах", – говорил он.

Как говорится в материале издания, Инициатива Republicans for Ukraine, способствующая поддержке Украины среди избирателей Республиканской партии, поставила Джордану самую низкую оценку (F).

Как сообщал OBOZ.UA, 3 октября спикера Палаты представителей Штатов Кевина Маккарти досрочно уволили с должности. Отставку спикера инициировали из-за его договоренностей с Белым домом для недопущения "шатдауна" в США.

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