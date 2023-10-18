В Конгрессе США провалили первое голосование за спикера Палаты представителей

Во вторник, 17 октября, в Соединенных Штатах Америки пытались выбрать нового спикера Палаты представителей Конгресса США. Были определены два кандидата (по одному от республиканцев и демократов), однако голосование было провалено.

Об этом сообщает CNN. Республиканец из Огайо Джим Джордан получил всего 200 голосов своих однопартийцев. Еще 20 республиканцев отдали свои голоса другим кандидатам, в том числе бывшему спикеру Кевину Маккарти и лидеру большинства Стиву Скалису.

При этом лидер демократического меньшинства Хаким Джеффрис смог заручиться поддержкой всех своих 212 однопартийцев.

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После этого члены Палаты представителей ушли на перерыв, однако не исключалось, что уже в ближайшее время состоится новая попытка избрать спикера. Позже стало известно, что новое голосование состоится уже утром 18 октября.

Ранее мы писали о том, что члены Республиканской партии США избрали конгрессмена Джима Джордана кандидатом на должность спикера Палаты представителей. Для того, чтобы стать законно избранным спикером, республиканцу нужно набрать не менее 217 голосов.

Джордан является ультраправым и консервативным республиканцем, а также близким союзником 45-го президента Штатов Дональда Трампа. Он выступает против финансирования военной помощи в Украине. Что еще известно о Джиме Джордане, читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 октября спикера Палаты представителей Штатов Кевина Маккарти досрочно уволили с должности. Отставку спикера инициировали из-за его договоренностей с Белым домом для недопущения "шатдауна" в США.

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