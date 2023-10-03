Палата представителей Конгресса США досрочно уволила спикера Маккарти: при чем здесь Украина

Во вторник, 3 октября, спикера Палаты представителей (нижняя палата Конгресса США) Кевина Маккарти досрочно уволили с должности. Это первый подобный случай в истории Соединенных Штатов.

Об этом сообщает CNN. "Ни один спикер Палаты представителей никогда раньше не был устранен путем принятия соответствующей резолюции", – отметили там. Политик-республиканец Маккарти занимал должность рекордно короткий срок – всего 9 месяцев.

За увольнение Маккарти проголосовали 216 конгрессменов, а против выступили 210. Среди тех, кто выступившил за, были и его однопартийцы: Энди Биггс, Кен Бак, Тим Берчетт, Эли Крейн, Мэтт Гетц, Боб Гуд, Нэнси Мэйс и Мэтт Розендейл.

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Демократическая партия в полном составе проголосовала за отставку Маккарти, хотя были и сомнения насчет такой единогласности. Перед голосованием СМИ США активно обсуждали, не попытаются ли демократы спасти политика от отставки, выдвинув ему определенные условия, в том числе поддержку продолжения оказания помощи Украине.

Теперь Палате представителей нужно будет выбрать нового спикера, но пока нет четкой альтернативы Маккарти, которая имела бы достаточную поддержку. Пока что Палату будет временно возглавлять республиканец Патрик МакГенри, конгрессмен от Северной Каролины. Он является главным союзником Кевина Маккарти.

Почему уволили Маккарти

Отставку спикера инициировали из-за его договоренностей с Белым домом для недопущения "шатдауна" в США. Соответствующее предложение выдвинул его однопартиец-республиканец Мэтт Гетц после того, как Маккарти не допустил остановку финансирования правительства США из-за проблем с принятием бюджета на 2024 год.

Гетц обвинял Маккарти в том, что он якобы заключил тайное соглашение с президентом США Байденом. В нем якобы речь шла о поддержке Украины, которая должна быть принята после голосования за промежуточный бюджет на 45 дней.

Конгрессмены из Республиканской партии призывали спикера ввести сокращение расходов или изменения в пограничной безопасности, однако Маккарти поддержал законопроект о финансировании правительства США до 17 ноября без этих изменений.

Напомним, что ранее в Белом доме заявили, что Конгресс одобрит новую помощь Украине. Там заверили, что это произойдет даже в случае отставки Кевина Маккарти с должности спикера Палаты представителей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент США Джо Байден подписал временный законопроект, который позволил предотвратить "шатдаун". Это произошло за несколько часов до того, как финансирование федеральных агентств должно было закончиться. Дополнительного финансирования для Украины в проекте нет.

– После этого Байден анонсировал новый отдельный законопроект о помощи Украине. А в украинском МИД сказали, что принятие в США временного бюджета, не включающего выделение средств Украине, не остановит поступление помощи, которая была объявлена ранее.

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