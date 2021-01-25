В Китае рванул газопровод: есть жертвы и пострадавшие. Фото

В китайском городе Далянь в понедельник, 25 января, взорвался газопровод. Происшествие случилось рядом с жилым домом.

От взрыва пострадали девять человек, пишет агентство Хinhuanet и Сgtn. По информации в китайских СМИ, трое людей, которые считались пропавшими без вести, погибли (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После взрыва также пострадали 10 автомобилей, припаркованных рядом, некоторые из них загорелись.

ЧП произошло около шести часов утра по местному времени возле одного из жилых комплексов в районе Цзиньпу. Причиной взрыва могла стать утечка газа на газопроводе компании "Тяньчэн Жаньци".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Китае зафиксировали вспышку коронавируса. За сутки там выявили более 70 новых случаев заражения.