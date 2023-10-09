В Китае отреагировали на атаку ХАМАС на Израиль и высказали свою позицию

В Китае отреагировали на атаку террористов ХАМАС на Израиль. В частности, там заявили, что Китай "выступает против и осуждает" насилие против мирного населения, как в Израиле, так и на территории Палестины.

Об этом сообщает The Times of Israel. Как говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Мао Нин, Китай "обеспокоен эскалацией конфликта" между Палестиной и Израилем и "осуждает действия, наносящие ущерб гражданскому населению" обеих сторон.

Об этом Мао Нин заявил после того, как лидер большинства в Сенате Чак Шумер выразил свое разочарование министру иностранных дел Китая Ван I по поводу предыдущей публичной позиции Китая по атаке ХАМАС. Он отметил, что в этой позиции отсутствуют соболезнования или поддержка Израиля.

Видео дня

"Я призываю вас и китайский народ поддержать израильский народ и осудить эти трусливые и злобные нападения", – заявил Шумер, возглавляющий делегацию из шести сенаторов в Китае.

Во вчерашнем заявлении МИД Китая призвал обе стороны израильско-палестинской войны проявлять сдержанность и немедленно прекратить боевые действия. В этом заявлении также говорилось, что создание независимого государства Палестина является фундаментальным способом решения проблемы.

Напомним, что в понедельник, 9 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить мощные удары по сосредоточениям палестинского исламского движения ХАМАС, стирая с лица земли здания, где базируются боевики.

Как сообщал OBOZREVATEL, боевики ХАМАС устроили массированное нападение на Израиль утром 7 октября, запустив 5000 ракет, впоследствии они ворвались из-за заграждения вблизи сектора Газа и начали совершать зверства, убивая мирных жителей.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на членов палестинского террористического движения и такой же ливанской организации "Хезболла", поддержавшей боевиков, написало, что атаки ХАМАС на Израиль были спланированы за несколько недель до вторжения. Помогали в этом террористам спецслужбы Ирана.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!