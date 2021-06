В Китае на рынке прогремел мощный взрыв: погибли 12 человек. Фото и видео

В воскресенье, 13 июня, в китайском городе Шиянь (провинция Хубэй) на продуктовом рынке прогремел взрыв газа. В результате инцидента погибли по меньшей мере 12 человек, 37 получили серьезные травмы.

Взрыв произошел около 6:30 по местному времени, передает CNN. Под завалами оказалось большое количество людей, около 140 из них уже удалось спасти (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Причина аварии на данный момент устанавливается, на место происшествия прибыли отряды спасателей. Отмечается, что расположенные рядом с эпицентром взрыва здания сильно пострадали.

NEW 🚨 At least eleven people killed, dozens injured and nearby buildings badly damaged after a massive gas explosion in Shiyan city of central China’s Hubei province. pic.twitter.com/csqBxPML3N