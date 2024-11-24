Армия России атаковала Киев дронами: над столицей уничтожили более 10 БПЛА

В ночь на 24 ноября российские войска атаковали Киев дронами-камикадзе. Силы обороны обнаружили и уничтожили свыше десяти летевших на столицу беспилотников.

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Воздушная тревога в Киеве длилась более трех часов. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, российские дроны заходили в Киев разными курсами.

"Силы обороны обнаружили и обезвредили более десятка угрожавших столице беспилотников. Предварительно, в столице обошлось без разрушений, информация о пострадавших не поступала. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются", – отметил Попко.

По состоянию на 07.11 воздушная тревога в Киеве уже завершилась. Однако в области в то время еще фиксировались "Шахеды".

"Не исключено, что дроны могут изменить направление движения и будут представлять опасность для Киева. Будьте внимательны и следите за сигналами воздушной тревоги. Берегите себя", – обратился к киевлянам начальник КМВА.

Напомним, накануне в КМВА прокомментировали полеты носителя "Кинжалов" в Беларуси. Там заверили, что военная администрация столицы отслеживает любые потенциальные угрозы Киеву. И призвали СМИ, нагнетающие панику из-за маневров МиГ-31К, не пугать людей.