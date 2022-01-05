Внимательно следим за событиями в братской стране: в Кремле отреагировали на протесты в Казахстане

Россия следит за ситуацией в Казахстане, охваченном антиправительственными протестами. В то же время в Министерстве иностранных дел РФ уже назвали происходящее "уличными беспорядками" и "нарушением законов".

Соответствующее сообщение 5 января было опубликовано на Facebook-странице внешнеполитического ведомства. В МИД подчеркнули, что поддерживают связь со своими заграничными учреждениями.

"Внимательно следим за событиями в братской соседней стране. Выступаем за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и диалог, а не через уличные беспорядки и нарушение законов. Именно на это направлены шаги президента Республики Казахстан Токаева по стабилизации ситуации, оперативному решению существующих проблем, в том числе тех, которые содержатся в законных требованиях протестующих", – сказано в сообщении.

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В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал РИА Новости, что Казахстан не обращался к России за помощью.

Отметим, что 5 января в Казахстане возобновились протесты. В нескольких городах они переросли в столкновения с силовиками. Были слышны взрывы, выстрелы и начались пожары. Подробнее о текущей ситуации в стране читайте в нашей онлайн-хронике.

Ранее OBOZREVATEL писал, почему люди вышли на протесты и что именно их не устраивает в нынешнем правительстве.