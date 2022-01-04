Слышны взрывы, все затянуло дымом: в Алматы начались стычки между полицией и протестующими. Фото и видео

В самом большом городе Казахстана, Алматы, во вторник, 4 января, продолжились протесты против действующей власти, поводом для которых стали цены на газ. Полицейские применили против протестующих слезоточивый газ, начались стычки.

Соответствующие видео опубликовал Telegram-канал NEXTA. На центральной площади собралось около тысячи граждан (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На записях видно, что против демонстрантов применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Весь центр города в дыму, слышны взрывы. Вместе с тем протестующие пока не расходятся.

Видео дня

Как пишет канал, гранаты взрываются совсем рядом от протестующих. Некоторые из них готовятся отбиваться от военных, брошенных на подавление протестов. На одном из видео видно, что загорелся полицейский автомобиль. Как сообщается, всего горело четыре машины, одна взорвалась.

Издание "Sputnik Казахстан" пишет, что митингующие якобы громят полицейские машины. В ответ правоохранители применяют спецсредства.

"Военные кидают гранаты в людей в Алматы, Фурманова-угол Сатпаева. Сообщается, что в городе загорелось несколько полицейских машин, а одна даже взорвалась", – пишет NEXTA.

Все, что известно о протестах в Казахстане, которые продолжаются уже несколько дней, читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции протестовали против финансовой политики власти, приведшей к гиперинфляции и обвалу местной валюты – лиры. Крупнейшие турецкие профсоюзы вывели на улицы Стамбула более 5 тысяч людей, требовавших повысить минимальную зарплату в стране.