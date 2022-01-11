В Казахстане во время массовых беспорядков умер судья

В бывшей столице Казахстана Алматы умер судья специализированного межрайонного административного суда Мурат Абраев. Причини летального исхода неизвестны, но утверждается, что это произошло "во время беспорядков".

О возрасте мужчины информации тоже нет. Пост о его смерти утром 11 января появился на странице судебной инстанции в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Руководство Алматынского городского суда, Администратора судов по городу Алматы выражает глубокие соболезнования родным и близким судьи Абраева Мурата Советовича в связи со смертью в ходе беспорядков. Память о нем будет жить в наших сердцах", – только и указали в сообщении.

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Отметим, что 10 января в Казахстане сообщили о серии "странных" смертей топ-силовиков. В частности, сначала умер начальник Департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов. В СМИ писали, якобы он мог покончить с собой.

Позже в Алматы скончался полковник полиции Танат Назанов, бывший заместитель начальника Турксибского РУП. По данным правоохранителей, смерть мужчины наступила на рабочем месте в результате инфаркта.

Также был найден мертвым полковник Комитета национальной безопасности Казахстана Азамат Ибраев. Местные СМИ указывали на странные обстоятельства смерти и характер травм на теле мужчины.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что в протестах в стране участвуют "террористы". Он утверждает, что "бандиты" нападали на морги и отнимали оттуда тела своих "сообщников".