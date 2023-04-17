В Казахстане из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки: есть погибший, много пострадавших. Видео

Утром 17 апреля в городе Жанаозен в Казахстане произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. В результате происшествия обрушился целый подъезд и пострадали люди.

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Взрыв газового баллона привел к разрушению дома на площади 150 кв.м. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Казахстана в Telegram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Мощный взрыв в 12-квартирном двухэтажном жилом доме прогремел около 5 часов утра по местному времени. По предварительным данным произошел взрыв газового баллона без горения.

Стоит отметить, что в результате взрыва обрушилась четверть дома. По предварительным данным пострадало 12 человек, в том числе 8 детей. Всех их передали работникам медицинской службы.

Под завалами дома обнаружили тело мужчины 1994 года рождения, а также пострадавшую девушку 2000 года рождения. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В оперативных работах по разбору завалов на месте задействовали более 50 спасателей и кинологический расчет, 10 единиц спецтехники.

По информации издания Stan.kz, врачи диагностировали у двух пострадавших ожоги 80% и 50%. Состояние остальных пострадавших стабильное. Среди пострадавших были дети, которых отправили на амбулаторное лечение.

Напомним, в ночь на 9 апреля в городе Марсель (Франция) обрушился четырехэтажный жилой дом. Перед разрушением здания прогремели сильный взрыв. Также очевидцы утверждают, что на месте происшествия чувствовали отчетливый запах газа.

Ранее сообщалось, что в начале апреля в одной из многоэтажек по ул. Черняховского в Кривом Роге произошел взрыв газа. На месте ЧП вспыхнул мощный пожар.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 29 марта в Свердловской области РФ прогремел взрыв на магистральном газопроводе "Ямбург – Елец 1". После этого вспыхнул сильный пожар, так как началось факельное горение газа;

– 9 марта в российской Чите произошел взрыв в жилом доме. В результате взрыва газа в одной из квартир частично обрушились два этажа. Пострадали 13 человек, из них двое детей.

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