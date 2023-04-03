В Кривом Роге произошел взрыв в многоэтажке, разгорелся пожар: есть разрушения и пострадавшие. Фото

В понедельник, 3 апреля, в одной из многоэтажек по ул. Черняховского в Кривом Роге произошел взрыв газа. На месте ЧП вспыхнул мощный пожар.

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Об инциденте сообщили местные Telegram-каналы. Предварительно, четыре человека пострадали. Десять жителей дома смогли спасти чрезвычайники. Спасательная операция продолжается.

Напомним: 31 марта прогремел мощный взрыв в жилом доме во Львове. В результате происшествия, один человек погиб, один – ранен. По предварительным данным, в квартире могла взорваться граната. Правоохранители устанавливают все детали трагедии.

А в селе Здвижевка Киевской области в конце февраля произошел взрыв газа в частном доме. В результате этого один человек получил ожоги и был госпитализирован.

"По прибытию установлено, что в частном одноэтажном жилом доме произошел взрыв природного газа без дальнейшего горения. В результате взрыва травмирован один человек, который с ожогами госпитализирован в больницу", – уточнили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 29 марта в Свердловской области РФ прогремел взрыв на магистральном газопроводе "Ямбург – Елец 1". После этого вспыхнул сильный пожар, так как началось факельное горение газа;

– 9 марта в российской Чите произошел взрыв в жилом доме. В результате взрыва газа в одной из квартир частично обрушились два этажа. Пострадали 13 человек, из них двое детей.

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