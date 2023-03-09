Пока оккупанты бомбили Украину: в российской Чите произошел взрыв в многоэтажке, разрушены два этажа

В российском городе Чита 9 марта произошел взрыв в жилом доме. В результате взрыва газа в одной из квартир частично обрушились два этажа.

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По меньшей мере пять квартир повреждены. Об этом сообщают российские экстренные службы 9 марта.

Как отмечается, было всего эвакуировано 12 человек, из них два ребенка. Женщину осматривают работники скорой помощи. Для ликвидации последствий задействованы 182 человека и 36 единиц техники, среди которых спасатели, медики и т.д.

Напомним, 5 марта вечером в подмосковном Венном, Московская область (РФ), в цехе коксогазового завода "Москокс" произошел взрыв. Огонь распространился на здание одного из цехов.

По данным СМИ, взрыв прогремел в цехе улавливания. По одной из версий, взорвалась насосная колонна с бензолом. Ее подтверждают сообщения очевидцев, утверждающих о резком запахе, распространяемом по округе из района возгорания. Между тем, в России уже намекнули на "украинский след": завод выпускал продукцию для металлургии, которая была важна для восстановления Крымского моста.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, вечером 14 февраля в Москве снова произошел сильный пожар. На этот раз загорелось здание автосервиса, расположенное рядом с Научно-исследовательским институтом в районе Отрадное.