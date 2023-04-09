Во французском Марселе обрушился жилой дом: первые фото и видео

В ночь на 9 апреля в городе Марсель (Франция) обрушился четырехэтажный жилой дом. Перед разрушением здания прогремели сильный взрыв.

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Также очевидцы утверждают, что на месте происшествия чувствовали отчетливый запах газа. Об этом сообщает информационный порта MediasInfos (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам мэра города Бенуа Паяна, возникший на развалинах дома сильных пожар мешал спасателям проводить поисковые операции. Предварительно, жертв в результате происшествия нет. В то же время многие люди остались без крыши над головой, поэтому городские власти объявили о немедленном открытии детских садов и школ для приема семей.

Многим пострадавшим первую медицинскую помощь оказывали на месте происшествия. Однако периметр вокруг разрушенного здания был существенно увеличен по решению спасательных служб из-за угрозы разрушения соседних зданий.

Сообщается, что в результате мощного взрыва в 500 метрах вокруг разрушенного дома вылетели окна. Над большей частью Марселя распространилось огромное облако дыма.

Даже спустя почти 4 часа после разрушения продолжается пожар. Спасатели усердно пытаются побороть пламя, чтобы активно начать искать возможных пострадавших под завалами.

Напомним,3 апреля в одной из многоэтажек по ул. Черняховского в Кривом Роге произошел взрыв газа. На месте ЧП вспыхнул мощный пожар.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 29 марта в Свердловской области РФ прогремел взрыв на магистральном газопроводе "Ямбург – Елец 1". После этого вспыхнул сильный пожар, так как началось факельное горение газа;

– 9 марта в российской Чите произошел взрыв в жилом доме. В результате взрыва газа в одной из квартир частично обрушились два этажа. Пострадали 13 человек, из них двое детей.

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