Огонь видно за километры: в России произошел взрыв на газопроводе, разразился масштабный пожар. Видео
Вечером в среду, 29 марта, в Свердловской области РФ прогремел взрыв на магистральном газопроводе "Ямбург – Елец 1". После этого вспыхнул сильный пожар, так как началось факельное горение газа.
Пламя и зарево от него было видно за много километров от места ЧП. Очевидцы публиковали кадры пожара в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Разгерметизация газопровода произошла в городском округе Пелым Свердловской области. По словам главы округа Шахита Алиева, в результате инцидента никто не пострадал.
"Да, там на газопроводе произошел взрыв. Там не было людей. Остатки газа выгорали из трубы, там был пожар", – сказал Алиев.
Жители соседних с поселком Пелым населенных пунктов сообщили, что взрыв был такой силы, что в некоторых домах выбило окна, передают росСМИ.
Отмечается также, что специалисты уже устанавливают причины происшествия. А экстренные службы, которые работают на месте, принимают меры для восстановления работоспособности газопровода.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 25 марта в Воскресенске Московской области России вспыхнул пожар на металлургическом заводе "Фрегат". Возгорание произошло в цехе аккумуляторов.
– 24 марта в Свердловской области РФ вспыхнул мощный пожар в научно-производственном комплексе.
– А 23 марта в Ярославле произошел очередной пожар на крупном предприятии, связанном с военно-промышленным комплексом РФ – там загорелся Ярославский моторный завод.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!