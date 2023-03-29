Огонь видно за километры: в России произошел взрыв на газопроводе, разразился масштабный пожар. Видео

Вечером в среду, 29 марта, в Свердловской области РФ прогремел взрыв на магистральном газопроводе "Ямбург – Елец 1". После этого вспыхнул сильный пожар, так как началось факельное горение газа.

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Пламя и зарево от него было видно за много километров от места ЧП. Очевидцы публиковали кадры пожара в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Разгерметизация газопровода произошла в городском округе Пелым Свердловской области. По словам главы округа Шахита Алиева, в результате инцидента никто не пострадал.

"Да, там на газопроводе произошел взрыв. Там не было людей. Остатки газа выгорали из трубы, там был пожар", – сказал Алиев.

Жители соседних с поселком Пелым населенных пунктов сообщили, что взрыв был такой силы, что в некоторых домах выбило окна, передают росСМИ.

Отмечается также, что специалисты уже устанавливают причины происшествия. А экстренные службы, которые работают на месте, принимают меры для восстановления работоспособности газопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 25 марта в Воскресенске Московской области России вспыхнул пожар на металлургическом заводе "Фрегат". Возгорание произошло в цехе аккумуляторов.

– 24 марта в Свердловской области РФ вспыхнул мощный пожар в научно-производственном комплексе.

– А 23 марта в Ярославле произошел очередной пожар на крупном предприятии, связанном с военно-промышленным комплексом РФ – там загорелся Ярославский моторный завод.

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