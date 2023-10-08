На более чем 350 цифровых экранах на улицах Киева транслировали флаг Израиля. Фото и видео

В столице Украины Киеве проявили солидарность с Израилем, который второй день находится в состоянии войны после нападения террористов движения ХАМАС. Вечером в воскресенье, 8 октября, на цифровых билбордах разместили флаг этого государства.

Об этом на своем официальном канале в Telegram сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он показал соответствующие кадры (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На них видно, что израильским флагом подсветили торговый центр Ocean Plaza. Кроме того, символ государства Израиль появился на цифровом носителе рекламы прямо в центре Киева – на Бессарабской площади, а также на других больших перекрестках столицы Украины.

Видео дня

Всего флаг Израиля транслировался на 350 билбордах столицы. Как отметил Кличко, такой шаг – проявление солидарности с народом Израиля, который бьется за свою свободы после вторжения террористов ХАМАС.

Мэр добавил, что флаги Израиля размещали на билбордах на пол часа – с 20:00.

Немного ранее Кличко писал, что власть Киева обратилась к владельцам цифровых носителей рекламы, а также дала указание разместить израильский флаг на коммунальных электронных билбордах.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава украинского государства Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньягу. Они говорили о ситуации, которая стремительно разворачивается в самом Израиле и уже перешла на территорию Сектора Газы после того, как ЦАХАЛ пошел в наступление.

Как известно, во время масштабной атаки ХАМАС на Израиль погибли два гражданина Украины. Тела погибших пытаются репатриировать.