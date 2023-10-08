Операция 'Железные мечи' продолжается: что произошло за ночь в Израиле и удалось ли остановить атаки ХАМАС. Фото и видео

По состоянию на утро 8 октября Израиль уже сутки находится в состоянии войны. Страна претерпела массированных ракетных ударов и вторжения палестинских террористов из сектора Газа.

В ответ на нападение Армия обороны Израиля объявила операцию "Железные мечи" и за считанные часы уничтожила сотни террористов. OBOZREVATEL проанализировал самые главные события в Израиле в ночь с 7 на 8 октября (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что несмотря на ракетные удары по центру Израиля, больше всего от террористов пострадали жители южных населенных пунктов, которые расположение недалеко от границы с сектором Газа. Боевики заходили в города и расстреливали всех подряд. Также террористы похитили сотни людей. Поэтому перед ЦАХАЛ стоит задача не только по зачистке территорий от террористов, но и по освобождению заложников.

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Несмотря на существенный успех ЦАХАЛ вечером 7 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна вступает в долгую и тяжелую войну.

"Война была навязана нам из-за смертоносного нападения ХАМАС. Первый этап заканчивается в эти часы уничтожением большинства сил противника, проникших на нашу территорию. При этом мы начали наступательные действия, и они будут продолжаться без оговорок и без передышки – до достижения целей. Мы восстановим безопасность граждан Израиля и победим", – заявил Нетаньяху.

После ночи существенно выросло количество пострадавших людей в Израиле. По информации Министерства здравоохранения, ранение разной степени тяжести получили 1864 человека. Среди них 19 в тяжелом состоянии, 326 – тяжело раненых, 359 – в состоянии средней тяжести. Кроме того, как минимум 300 человек погибли в результате террористических нападений.

Также стало известно, что во время столкновения с террористами погиб командир 933-й пехотной бригады "Нахаль" полковник Джонатан Стейнберг. По информации Армии обороны Израиля, офицеру было 42 года.

В ответ на террористические атаки израильская истребительная авиация ночью нанесла серию ударов по мечетям в секторе Газа. Стоит отметить, что террористы ХАМАС использовали религиозные объекты в военных целях. Также ЦАХАЛ сообщил об уничтожении штаб-квартиры разведки ХАМАС, военной и авиационной базы, а также банков, которые финансировали деятельность террористов.

Утром 8 октября израильские военные самолеты продолжили наносить удары по сектору Газа. В ЦАХАЛ заявили, что это стало возможным благодаря ночной эвакуации израильских жителей из сектора Газа.

Всего сообщается об авиаударах по 426 целям в секторе Газа, включая 10 башен, используемых ХАМАС. В операции "Железные мечи" на территории вокруг сектора Газа задействованы десятки тысяч израильских солдат.

Также Армия обороны Израиля объявила один из районов сектора Газа закрытой военной зоной. Теперь доступ к этой территории строго ограничен.

В свою очередь палестинские террористы не прекращают ракетные обстрелы Израиля. Ночью под удар попал медицинский центр "Барзилай" на юге страны. За несколько часов до обстрела директор медицинского центра и его сотрудники перевезли пациентов в безопасное место, поэтому жертв удалось избежать. ХАМАС продолжает вести неизбирательный огонь по гражданскому населению, поэтому в ЦАХАЛ обещают продолжать операцию до полного уничтожения террористов.

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Напомним, террористическая организация "Талибан" хочет присоединиться к войне в Израиле. Боевики призвали Иран, Иорданию и Ирак пропустить их в Израиль, чтобы "завоевать Иерусалим".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговаривал с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом и призывал его предпринять шаги для успокоения ситуации. Однако тот в ответ назвал США оккупантами Палестины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль из-за нападения ХАМАС распространил чрезвычайное положение на всю территорию страны. Это существенно расширяет полномочия полиции.