В Израиле объявили мобилизацию резервистов после серии атак: все подробности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале мобилизации после серии атак на мирных граждан. Речь идет о призыве на службу полицейских и армейского резерва.

Видео дня

Поводом для усиления мер безопасности стали столкновения израильской полиции с палестинцами в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Об этом сообщает издание France 24.

Накануне столкновений, в ходе которых погибли три человека, в том числе итальянский турист, Израиль в ответ обстрелял сектор Газа и Ливан после ракетного обстрела палестинскими боевиками.

По информации израильских правоохранителей, 7 апреля были убиты две сестры в возрасте 16 и 20 лет, а их мать серьезно ранена в результате перестрелки на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Армия страны заявила, что начала розыск преступников.

Позже в центре Тель-Авива один человек погиб и семеро в возрасте от 17 до 74 лет получили ранения, когда автомобиль врезался в людей, идущих по велосипедной дорожке вдоль набережной. В службе экстренной помощи заявили, что все жертвы были туристами.

Напомним, в израильском Тель-Авиве идет эскалация насилия между израильтянами и палестинцами. Вечером 7 апреля там был совершен двойной теракт. В результате есть погибший и много раненых.

Ранее сообщалось, что в израильском Тель-Авиве на улице Дизенгоф произошла стрельба. По меньшей мере три человека получили огнестрельные ранения. Начальник окружной полиции Тель-Авива заявил, что один террорист обезврежен и убит.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 6 апреля Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны Ливана. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху созвал экстренное совещание с военными.

– В Израиле заявили, что ударили по территории Сирии в ответ на три выпущенные ракеты. Указали, что целями БПЛА ЦАХАЛа являются именно пусковые установки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!