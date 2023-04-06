На севере Израиля массовая ракетная атака со стороны Ливана: Нетаньяху созвал совещание с военными. Фото и видео

Утром 6 апреля Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны Ливана. Премьер-министр страны Биньямин Нетаниягу созвал экстренное совещание с военными.

Видео дня

Об этом сообщила CNN. Отмечается, что атака была совершена в период еврейского праздника Песах и мусульманского месяца Рамадан.

По северной части Израиля были выпущены десятки ракет. Часть из них была перехвачена системой ПРО "Железный купол". Однако израильская противоракетная оборона не успевала сбивать все снаряды, поэтому есть попадания.

В сети обнародовали кадры "прилетов" по территории Израиля.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видны летящие в небе над северным Израилем ракеты и звуки взрывов на расстоянии.

Как пишет The Times of Israel, ссылаясь на оценки, приведенные общественным вещателем "Кан", по Западной и Верхней Галилее было выпущено около 30 ракет с юга Ливана. По меньшей мере, пять из них упали на территории Израиля.

Впоследствии израильские официальные лица сообщили, что из южного Ливана было выпущено не менее 34 ракет по Западной и Верхней Галилее на севере Израиля.

Сирены о приближении ракет сначала прозвучали в городах Бетцет и Шломе в Западной Галилее недалеко от границы с Ливаном. Впоследствии сирены зазвучат в других городах региона.

По информации медиков, легкие ранения получили два человека.

Ливанские СМИ и телеграмм-каналы, принадлежащие исламистской организации "Хезболла", сообщили, что артиллерия ЦАХАЛА якобы нанесла ответный удар по цели возле села Клайле, что на юге Ливана. Очевидно, именно из этого района велись ракетные обстрелы израильской территории.

Однако "Хезболла" не взяла на себя ответственность за ракетную атаку.

Армия Ливана и силы ООН в Ливане пока не комментировали ситуацию.

Канцелярия главы правительства Израиля сообщила, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение о созыве военно-политического кабинета для оценки ситуации на севере страны.

Министр обороны Йоав Галант заявил, что уже дал первоначальные указания начальнику Генштаба ЦАХАЛу Герце Халеву.

Из-за ракетных обстрелов в Израиле было закрыто воздушное пространство для гражданских рейсов. Этот обстрел называют одним из самых мощных за последнее время. В последний раз Израиль подвергся массированным обстрелам из Ливана в августе 2021 года, тогда было выпущено 19 ракет по северному Израилю.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия вербует в Ливане палестинских боевиков для участия в ППК "Вагнер" в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!