В Тель-Авиве произошел теракт: есть погибшие и раненые, полицейские задержали террористов. Видео

Вечером 9 марта в израильском Тель-Авиве на улице Дизенгоф произошла стрельба. Инцидент случился возле кафе.

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Об этом сообщает The Jerusalem Post. Известно, что уже есть погибшие и раненые (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как минимум, три человека получили огнестрельные ранения. Один из пострадавших прибыл в больницу в критическом состоянии после ранения в шею. Еще один пострадавший поступил в состоянии средней степени тяжести с огнестрельными ранениями, а третий получил легкие осколочные ранения.

Начальник окружной полиции Тель-Авива заявил, что один террорист обезврежен. Тем временем, продолжаются поиски второго злоумышленника. В полиции заявили, что было два террориста с оружием.

В частности, на видео с места происшествия видно, как один террорист ведет огонь по мирным жителям, при этом один из террористов в конечном итоге был застрелен, а второй скрылся.

Министр обороны Йоав Галлант заявил, что следит за ситуацией.

"Мы усиливаем работу силовых структур против террористов. Я уверен, что эти инциденты не ослабнут, потому что это часть нашей работы по укреплению страны", – заявил Галлант.

Лидер оппозиции Яир Лапид назвал этот вечер очень трудным.

"Теракт в центре торгового района. Шлю пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим и укрепляю полицию и силы безопасности в их усилиях по восстановлению мира на улицах. Против терроризма нам нужно действовать твердой рукой без колебаний", – сказал Лапид.

В то же время, мотивы действий террористов пока неизвестны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее около сотни активистов собрались в "Саду кактусов" в Тель-Авиве, Израиль, чтобы выразить свое отношение к войне: "Путин – Гитлер", "Россия – террористическое государство", "Остановите русский фашизм". Эти 3 основные идеи манифестации были проиллюстрированы работами художников, которые созданы как рефлексия на войну и во время войны в Украине.

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