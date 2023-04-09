Израиль ударил по территории Сирии после ракетной атаки: что известно

В Израиле заявили, что ударили по территории Сирии в ответ на три выпущенные ракеты. Указали, что целями БПЛА ЦАХАЛА являются именно пусковые установки.

Видео дня

Соответствующее сообщение было опубликовано в Twitter Армии обороны Израиля (ЦАХАЛУ). Там отметили, что одна из сирийских ракет упала на юге Голанских высот, в то же время, никаких перехватчиков Израиль не применил.

"Недавно из Сирии по Израилю было выпущено 3 ракеты. Одна из них пересекла территорию Израиля и приземлилась на юге Голанских высот. Никакие перехватчики не были запущены", – говорится в сообщении.

"В ответ на ракеты, выпущенные из Сирии по Израилю ранее сегодня, артиллерия ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по сирийской территории", – добавили военные.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что на севере Израиля звучала воздушная тревога. В то же время ни о каких повреждениях, вызванных ракетами, информации нет.

Отметим, что Израиль захватил Голанские высоты в Сирии во время Шестидневной войны 1967 и аннексировал узкую полосу земли 1981 года. Голанские высоты считаются оккупированной территорией в соответствии с международным правом и резолюциями Совета Безопасности ООН.

Напомним: 6 апреля Израиль начал наносить удары по террористам на территории сектора Газа. Таким образом государство ответило на массированный ракетный обстрел своих северных регионов, совершенный ранее в этот день новой группировкой ХАМАС с территории Ливана. Армия обороны Израиля – ЦАХАЛ – официально объявила о начале операции и подтвердила, что обстреливает сектор Газа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Сирия обвинила Израиль в нанесении ракетных ударов по провинциям Тартус и Хама в Сирии утром 12 марта. Ранения получили три военнослужащих;

– 24 марта боевые самолеты США атаковали иранские силы в Сирии. В частности, были нанесены удары по составу с боеприпасами. Таков был ответ США на атаку БПЛА на американскую военную базу в регионе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!