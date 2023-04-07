В Тель-Авиве двойной теракт: есть погибший и много раненых. Видео
В израильском Тель-Авиве усиливается эскалация насилия между израильтянами и палестинцами. Вечером 7 апреля там совершен двойной теракт. В результате есть погибший и много раненых.
Об этом сообщает LARAZON. Нападения произошли в двух разных районах города. В МИД Израиля сообщили, что уже семь человек получили ранения (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Теракт связан со стрельбой в районе набережной Тель-Авива. Виновник уже задержан полицией.
Сначала нападавший открыл там стрельбу, а потом пытался скрыться с места преступления.
В результате он еще и хотел протаранить пешеходов, идущих по набережной. Машина террориста перевернулась, однако двое израильтян получили ранения.
Очевидцы решили, что это ДТП, начали помогать мужчине и он открыл по ним огонь.
Мотивы преступника неизвестны, в ведомстве назвали произошедшее терактом.
Как сообщал OBOZREVATEL, 9 марта в израильском Тель-Авиве на улице Дизенгоф произошла стрельба. По меньшей мере три человека получили огнестрельные ранения. Начальник окружной полиции Тель-Авива заявил, что один террорист обезврежен и убит.
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