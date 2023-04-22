В Италии заявили о необходимости посадить Украину за стол переговоров с РФ: посредником видят Китай

Для того чтобы остановить войну, необходимо попытаться посадить Украину и Россию за стол переговоров. Посредником в этом процессе может выступить Китай, потому что ООН эту функцию выполнить не способна.

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Об этом в интервью итальянскому изданию La Stampa заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто. При этом он заверил, что Италия не перестает считать Россию агрессором и не перестанет помогать Украине защищаться.

По словам Крозетто, в контексте войны в Украине Италия двигается двумя основными направлениями.

"Первый – это помощь: мы должны гарантировать Украине право защищаться. Второй – это постоянное и ежедневное обязательство пытаться построить стол для мира. Потому что сейчас единственное, что мы можем сделать, это не закончить войну, а остановить конфликт и попытаться посадить за один стол двух собеседников, которые не разговаривают друг с другом и не имеют ничего общего", – сказал Крозетто.

Он заявил, что надеется на большую роль Европы в попытке "подлить воду в огонь" и раскритиковал ООН за институциональную несостоятельность.

"Все отлично подливают бензина в огонь, но нет ни одного пожарного. Нам нужны пожарные в мире, в котором ООН, которая должна выполнять эту функцию, потеряла ее", – сказал Крозетто.

По его мнению, для установления мира требуется другой собеседник, которым может стать Китай.

"Может ли это быть Китай? Он должен быть собеседником за мирным столом. Это один из вопросов, который мы должны задать себе в Италии и Европе", – добавил Крозетто.

Также он отметил, что для президента РФ Владимира Путина в войне человеческий ресурс и время не имеют никакого значения.

"Путин живет в условиях, когда мертвые 100 000 или 300 000 и время в 1-3 года не является проблемой. Для Запада актуальным фактором является время, жертвы и общественное мнение. Сталкиваются два совершенно разных мира", – подчеркнул министр обороны Италии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто призвал международное сообщество не считать всех граждан страны-агрессора РФ врагами. По его словам, с русским народом необходимо оставить каналы для диалога.

Позже итальянская пресса сообщила, что бывший президент России, а сейчас заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заказал ЧВК "Вагнер" убийство министра обороны Италии Гвидо Крозетто за 15 миллионов долларов.

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