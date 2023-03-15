Дмитрий Медведев заказал ЧВК "Вагнер" убийство министра обороны Италии – Il Foglio

Бывший президент России, а сейчас заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заказал Частной военной компании "Вагнер" убийство министра обороны Италии Гвидо Крозетто. Сумма сделки составляет 15 миллионов долларов.

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Об этом сообщила итальянская газета Il Foglio со ссылкой на доклад итальянской разведки. Вероятно, причиной такого заказа стала оружейная помощь, которую Италия оказывает Украине.

"Заказ получила ЧВК "Вагнер", которое располагает двумя ячейками в Европе. Одна базируется на Балканах (перемещается между Сербией и Албанией), вторая – в Эстонии", – пишет Il Foglio.

Итальянское издание предполагает, что обставить покушение планировали под личное сведение счетов между Евгением Пригожиным и Гвидо Крозетто, которые на днях имели словесную перепалку.

Напомним, 13 марта министр обороны Италии обвинил ЧВК "Вагнер" в перевозке в его страну мигрантов из Африки, особенно из Ливии, в качестве мести за поддержку Украины. Крозетто назвал это гибридной войной, которую ведут российские наемники, а также обвинил Россию в желании нанести ущерб некоторым странам, прежде всего Италии, и в попытках повлиять на их геополитические решения. В ответ основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его организация "не занимается мигрантами" и назвал Гвидо Крозетто "мудаком".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 30 января министр обороны Италии Гвидо Крозетто признал, что ошибался в отношении президента РФ Владимира Путина, считая, что тот не нападет на Украину.

Также в январе 2023 года Крозетто заявил о передаче Украине очередного пакета военной помощи. Он подчеркнул, что российские танки следует остановить в Украине, иначе начнется Третья мировая война.

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