В Испании из-за сильных дождей произошло наводнение, дороги превратились в реки. Видео

В Испании регион Аликанте вновь пострадал от мощного наводнения, вызванного сильными дождями. Были затоплены целые улицы и рынки, пострадали дома, а десятки машин оказались под водой и сносились потоками.

Об этом сообщает Sky News. Отмечается, что, по данным Государственного метеорологического агентства (AEMET), в городе Торревьеха в эту пятницу, 22 октября, выпало более 100 миллиметров осадков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Из-за разгула стихии пришлось эвакуировать детей и персонал из школы Дама-де-Гуардамар в Вега-Баха-дель-Сегура. О погибших или пострадавших в результате потопа не сообщается.

На кадрах видно, что потоки воды сносили мусорные баки, а также мебель и другие вещи из домов на улицу.

Предыдущее большое наводнение в этом году произошло в Испании в августе. Его спровоцировало редкое погодное явление – "метеоцунами", которое местные называют "риссага".

Оно случается, когда резко меняется атмосферное давление, из-за чего вода смещается и формируется большая волна, которая ударяется о берег.

Стихия бушевала в стране и в сентябре, но тогда к наводнениям привели проливные дожди.

World Weather News is from Spain



Good afternoon everyone,



Heavy rain caused localised flooding yesterday in parts of the south of Spain, Like here in the video, at Benejözar market, Alicante.



Video by Alberto Fernandez,



Kind regards,

KWT Dave. pic.twitter.com/0QEYKVynOA