В Испании из-за сильных дождей произошло наводнение, дороги превратились в реки. Видео

София Закревская
София Закревская
Мир
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В Испании из-за сильных дождей произошло наводнение, дороги превратились в реки. Видео

В Испании регион Аликанте вновь пострадал от мощного наводнения, вызванного сильными дождями. Были затоплены целые улицы и рынки, пострадали дома, а десятки машин оказались под водой и сносились потоками.

Об этом сообщает Sky News. Отмечается, что, по данным Государственного метеорологического агентства (AEMET), в городе Торревьеха в эту пятницу, 22 октября, выпало более 100 миллиметров осадков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Авто оказались в воде.
Видео дня

Из-за разгула стихии пришлось эвакуировать детей и персонал из школы Дама-де-Гуардамар в Вега-Баха-дель-Сегура. О погибших или пострадавших в результате потопа не сообщается.

На кадрах видно, что потоки воды сносили мусорные баки, а также мебель и другие вещи из домов на улицу.

Предыдущее большое наводнение в этом году произошло в Испании в августе. Его спровоцировало редкое погодное явление – "метеоцунами", которое местные называют "риссага".

Оно случается, когда резко меняется атмосферное давление, из-за чего вода смещается и формируется большая волна, которая ударяется о берег.

Стихия бушевала в стране и в сентябре, но тогда к наводнениям привели проливные дожди.

От наводнения пострадали здания.
Затопленные улицы.

Аликанте, Испания.
Город, где произошло наводнение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии мощные ливни привели к наводнениям и оползням. Из-за этого властям пришлось приостановить местные выборы.

В Греции же стихия обрушилась на остров Эвбея, который ранее уже пострадал от разрушительных лесных пожаров.

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