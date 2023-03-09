В Грузии заявили о продлении акций протеста, несмотря на отзыв закона об ''иноагентах'': названа причина

Несмотря на заявление руководящей партии "Грузинская мечта" об отзыве из парламента скандального законопроекта об "иноагентах", его оппоненты намерены снова собраться на акцию протеста. Ее объявили на 9 марта в центре Тбилиси.

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Грузины заявили, что будут митинговать, пока власти не возьмут "гарантированный прозападный курс". На это указал представитель партии "Гирчи – Больше свободы" Цотне Коберидзе, передает SOVA.

По его словам, митинг в 19:00 пройдет на проспекте Руставели в столице Грузии. Демонстранты требуют ясности от властей относительно того, как именно они планируют отозвать законопроект "Об агентах иностранного влияния", а также немедленного освобождения всех задержанных протестующих.

"Сегодня непременно будет акция! Есть много молодых людей, которые не доверяют "Грузинской мечте" и считают, что гарантом сближения страны с Западом являемся мы", – пояснил Коберидзе.

Он добавил, что протесты не прекратятся, пока страна не возьмет гарантированный курс на западные ценности.

Такую же позицию высказал депутат оппозиционного "Национального движения" Иракли Фавленишвили. Он заявил, что грузины не верят российской мечте (партии власти "Грузинская мечта". – Ред.) на слово, потому что она неоднократно "кидала" их общество.

"Поэтому важно делать что-то, а не давать обещания. Это нельзя считать достигнутой победой, особенно на фоне того, что десятки молодых людей арестованы, а местонахождение многих неизвестно. Все они должны быть освобождены. Наша протестная волна и борьба не прекратятся, пока не будет гарантирована европейская перспектива Грузии", – отметил депутат.

Напомним: на заседании юридического комитета по правовым вопросам парламента Грузии 6 марта произошла потасовка между членами партии власти и представителями оппозиции, когда депутаты рассматривали контроверсионные законопроекты об "иноагентах", которые сравнивают с жестким законодательством России. В это время под стенами здания прошла первая акция протеста: люди пришли с флагами Евросоюза и Грузии, включали гимн ЕС.

На следующий день тысячи грузин вышли на акцию протеста под парламент в Тбилиси. На митинге начались столкновения, полиция применила слезоточивый газ и водометы. Президент страны Саломе Зурабишвили встала на сторону народа.

8 марта протестующие в Грузии потребовали от властей отозвать законопроект об "иноагентах" из парламента и освободить всех задержанных на митинге за день до этого. На выполнение условия активисты дали час.

9 марта власти Грузии отозвали поддержанный ранее законопроект об иностранных агентах. С таким заявлением выступил политсовет "Грузинской мечты", "Силы народа" и парламентского большинства.

Как сообщал OBOZREVATEL, после того, как в столице Грузии Тбилиси начались протесты из-за скандального закона об "иноагентах", из страны начали бежать россияне. Граждане РФ, приехавшие туда после начала полномасштабной войны против Украины, решили, что теперь дома им будет безопаснее.

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