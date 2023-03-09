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В Грузии заявили о продлении акций протеста, несмотря на отзыв закона об "иноагентах": названа причина

Марина Лисничук
Мир
2 минуты
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В Грузии заявили о продлении акций протеста, несмотря на отзыв закона об 'иноагентах': названа причина

Несмотря на заявление руководящей партии "Грузинская мечта" об отзыве из парламента скандального законопроекта об "иноагентах", его оппоненты намерены снова собраться на акцию протеста. Ее объявили на 9 марта в центре Тбилиси.

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Грузины заявили, что будут митинговать, пока власти не возьмут "гарантированный прозападный курс". На это указал представитель партии "Гирчи – Больше свободы" Цотне Коберидзе, передает SOVA.

По его словам, митинг в 19:00 пройдет на проспекте Руставели в столице Грузии. Демонстранты требуют ясности от властей относительно того, как именно они планируют отозвать законопроект "Об агентах иностранного влияния", а также немедленного освобождения всех задержанных протестующих.

"Сегодня непременно будет акция! Есть много молодых людей, которые не доверяют "Грузинской мечте" и считают, что гарантом сближения страны с Западом являемся мы", – пояснил Коберидзе.

Он добавил, что протесты не прекратятся, пока страна не возьмет гарантированный курс на западные ценности.

В Грузии заявили о продлении акций протеста, несмотря на отзыв закона об ''иноагентах'': названа причина

Такую же позицию высказал депутат оппозиционного "Национального движения" Иракли Фавленишвили. Он заявил, что грузины не верят российской мечте (партии власти "Грузинская мечта". – Ред.) на слово, потому что она неоднократно "кидала" их общество.

"Поэтому важно делать что-то, а не давать обещания. Это нельзя считать достигнутой победой, особенно на фоне того, что десятки молодых людей арестованы, а местонахождение многих неизвестно. Все они должны быть освобождены. Наша протестная волна и борьба не прекратятся, пока не будет гарантирована европейская перспектива Грузии", – отметил депутат.

В Грузии заявили о продлении акций протеста, несмотря на отзыв закона об ''иноагентах'': названа причина

Напомним: на заседании юридического комитета по правовым вопросам парламента Грузии 6 марта произошла потасовка между членами партии власти и представителями оппозиции, когда депутаты рассматривали контроверсионные законопроекты об "иноагентах", которые сравнивают с жестким законодательством России. В это время под стенами здания прошла первая акция протеста: люди пришли с флагами Евросоюза и Грузии, включали гимн ЕС.

На следующий день тысячи грузин вышли на акцию протеста под парламент в Тбилиси. На митинге начались столкновения, полиция применила слезоточивый газ и водометы. Президент страны Саломе Зурабишвили встала на сторону народа.

8 марта протестующие в Грузии потребовали от властей отозвать законопроект об "иноагентах" из парламента и освободить всех задержанных на митинге за день до этого. На выполнение условия активисты дали час.

9 марта власти Грузии отозвали поддержанный ранее законопроект об иностранных агентах. С таким заявлением выступил политсовет "Грузинской мечты", "Силы народа" и парламентского большинства.

Как сообщал OBOZREVATEL, после того, как в столице Грузии Тбилиси начались протесты из-за скандального закона об "иноагентах", из страны начали бежать россияне. Граждане РФ, приехавшие туда после начала полномасштабной войны против Украины, решили, что теперь дома им будет безопаснее.

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