В Грузии после массовых акций протеста отозвали скандальный законопроект об "иноагентах"

Власти Грузии после масштабных протестов отозвали поддержанный ранее законопроект об иностранных агентах. С таким заявлением выступил политсовет "Грузинской мечты", "Силы народа" и парламентского большинства.

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При этом в правительстве планируют после того, как эмоциональный фон утихнет, объяснить обществу, для чего был нужен этот законопроект. Об этом сообщает Mtavari.

Также в заявлении говорится, что начнутся встречи с населением с целью донести до широкой общественности "правду" по каждой детали вопроса. "Мы видим, что принятый законопроект вызвал несходство во мнениях в обществе. Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть общественности. На него наклеили лживый ярлык "российского закона", а его принятие в первом чтении было представлено как отступление от европейского курса", – говорится в заявлении.

Напомним, протестующие в Грузии потребовали от властей отозвать законопроект об "иноагентах" из парламента и освободить всех задержанных. Для выполнения условия активисты давали час.

Об этом сообщили в Facebook Formula. Накануне во время акции произошли столкновения демонстрантов с сотрудниками полиции, после чего последние применили силу. В результате за сутки были задержаны 76 участников акции протеста.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что из Грузии во время митингов начали бежать россияне. Граждане страны-агрессора, приехавшие туда после начала полномасштабной войны РФ против Украины, решили, что теперь дома им будет безопаснее.

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