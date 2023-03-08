Протестующие в Грузии выдвинули властям ультиматум и дали час для его выполнения. Видео

Протестующие в Грузии потребовали от властей отозвать законопроект об "иноагентах" из парламента и освободить всех задержанных на вчерашнем митинге. На выполнение условие активисты дали 1 час.

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Об этом сообщили в Facebook Formula. Накануне в ходе акции произошли столкновения демонстрантов с сотрудниками полиции, после чего последние применили силу. В результате за сутки были задержаны 76 участников акции протеста (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Пусть немедленно "Мечта" (Грузинская мечта – Демократическая Грузия – правящая политическая партия Грузии. - Ред.) заберет российский закон из парламента и освободит всех незаконно арестованных вчера", – заявил активист Георгий Вашадзе.

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