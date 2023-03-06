В Грузии во ходе слушаний законопроектов по ''иноагентам'' депутаты устроили драку: под зданием прошел протест. Видео

На заседании юридического комитета по правовым вопросам парламента Грузии 6 марта произошла потасовка между членами партии власти и представителями оппозиции. Депутаты рассматривали контроверсионные законопроекты об "иноагентах", которые сравнивают с жестким законодательством России.

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В то же время под стенами этого админздания в Тбилиси прошла массовая акция протеста. Видео с места происшествия поделились грузинские журналисты в Twitter (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что потасовка в парламенте возникла между главой юридического комитета и членом правящей "Грузинской мечты" Анри Оханашвили и главой "Единого национального движения" Леваном Хабеишвили. Оппозиция выступает резко против принятия указанного проекта закона.

Не разделяют это и многие грузины. В понедельник они устроили акцию протеста: люди собрались у стен парламента с флагами Евросоюза и Грузии, включали гимн ЕС. Рядом патрулировало много полиции, был введен ограниченный допуск к зданию.

Участники акции избрали главным лозунгом – "Нет российскому закону в Грузии". Многие держали плакаты с изображением российского диктатора Путина и Иракли Кобахидзе – главы правящей партии Грузии, поддерживающей принятие закона об "иноагентах".

По данным издания "Новости-Грузия", слушания двух вариантов будущего закона об "иноагентах" стартовали в юридическом комитете после того, как их в прошлую пятницу одобрили комитеты обороны и по международным связям.

Посол ЕС Павел Герчинский заявил, что такая инициатива противоречит по меньшей мере двум из 12 рекомендаций по получению статуса кандидата в ЕС. Серьезную обеспокоенность уже несколько раз выражал и Государственный департамент США. Несколько сотен неправительственных организаций и СМИ Грузии подписали заявление против принятия такого закона в стране.

Оба проекта инициировало движение "Сила народа": первый называется "О прозрачности иностранного влияния" и касается только неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование, а второй – "О регистрации иностранных агентов" затрагивает как физических, так и юридических лиц по ряду исключений.

Предполагается, что в первом чтении проекты будут рассматриваться на следующей неделе. Затем правящая грузинская партия обещает отправить оба варианта Венецианской комиссии на экспертизу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в парламенте Грузии предложили сократить действие виз для граждан РФ, чтобы снизить миграционный поток. Россияне вместе с семьями продолжают прибывать в страну, спасаясь от объявленной Кремлем мобилизации.

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