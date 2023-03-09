Репетиция перед бегством из Крыма: россияне, которые отсиживались в Грузии, начали массово бежать после протестов в Тбилиси. Фото

После того, как в столице Грузии Тбилиси начались протесты из-за скандального закона об "иноагентах", из страны начали бежать россияне. Граждане страны-агрессора, которые приехали туда после начала полномасштабной войны РФ против Украины, решили, что теперь дома им будет безопаснее.

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Примечательно, что обратно в Россию едут не только женщины, но и мужчины, которые прятались в Грузии от мобилизации на "спецоперацию". Из-за большого потока машин перед контрольно-пропускным пунктом на грузинско-российской границе возникла большая пробка.

В чатах для россиян в Грузии беглецы спрашивали, выпустят ли обратно в РФ людей с долгами. Они также массово интересовались тем, насколько много машин сейчас собралось на границе и нужно ли для въезда в Россию, чтобы на авто были зимние шины.

Россияне так торопились покинуть протестную Грузию, что даже выезжали на встречную полосу движения, чем только усложняли ситуацию на дороге.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 7 марта в Грузии тысячи людей вышли на акцию протеста под парламент в Тбилиси из-за скандального закона об "иноагентах". Люди начали осаждать здание, после чего власти Грузии отдали приказ силовикам начать разгон демонстрантов.

– Спецназовцы применили против своих граждан спецсредства, в частности, слезоточивый газ и водометы, а также задержали некоторых участников акции протеста.

– В среду, 8 марта, на новую акцию протеста против закона об "иноагентах" вышли 10 тысяч активистов. Полиция снова применяла слезоточивый газ, а протестующие начали возводить баррикады.

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