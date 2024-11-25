В Грузии провели первое заседание нового парламента: тысячи человек вышли с протестом, полиция развернула водометы. Фото и видео

25 ноября новоизбранный парламент Грузии провел первое заседание, на котором присутствовали только представители правящей партии власти. Между тем, тысячи протестующих, требующих новых выборов, собрались под стенами парламента.

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Как сообщает "Эхо Кавказа", правящая партия "Грузинская мечта", получившая почти 54% голосов и 89 из 150 мандатов, инициировала заседание.

На заседании депутаты "Грузинской мечты" признали полномочия всех 150 избранных парламентариев, переизбрали Шалву Папуашвили спикером и утвердили глав комитетов.

Сессию нового парламента открыл старейший депутат, Ладо Кахадзе. В зале присутствовал также Бидзина Иванишвили — почетный председатель партии "Грузинская мечта", ставший депутатом.

В то же время четыре оппозиционные партии, которые прошли в парламент – "Коалиция за перемены" (19 мандатов), "Единство - Национальное движение" (16 мандатов), "Сильная Грузия" (14 мандатов) и "Гахария – за Грузию" (12 мандатов) — не участвовали в заседании и называют выборы сфальсифицированными.

Согласно Конституции Грузии, первое заседание новоизбранного парламента должно состояться не позже, чем через 10 дней после официального оглашения результатов выборов. Заседание назначает президент страны, однако Саломе Зурабишвили отказалась это делать. Более того, она подала иск в Конституционный суд с требованием аннулировать результаты выборов, поскольку, по ее мнению, были нарушены принципы всеобщности и секретности голосования.

Юристы и оппозиционные политики указывают на незаконность признания полномочий депутатов до завершения рассмотрения иска.

У здания парламента, где проводится акция протеста против первого заседания XI созыва, размещены многочисленные полицейские силы.

Протестующие держат плакаты с надписями: "Обман – не победа", "Фальшивая власть", "Страна принадлежит народу, а не мошенникам", "Их избрал не народ, а олигарх". В толпе также раздаются лозунги: "Русские рабы!".

Сообщается, что численность полиции превышает количество протестующих, однако обе стороны продолжают увеличиваться, что увеличивает напряжение в центре города.

Протестующие заявляют, что не признают результаты выборов, проведенных 26 октября, а следовательно, и легитимность парламента XI созыва. По их словам, олигарх Бидзина Иванишвили, основатель и почетный глава правящей партии "Грузинская мечта", "украл" выборы, лишил страну европейского будущего и направляет ее в сторону российского влияния.

Стоит отметить, что западные партнеры Грузии не поздравили "Грузинскую мечту" с победой, призывая к расследованию вероятных фальсификаций. Они также ожидают окончательного доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по выборам.

Напомним, что результаты парламентских выборов в Грузии повлекли за собой массовые протесты по всей стране. Активисты обвиняют пророссийские силы в фальсификациях и требуют признать выборы нелегитимными. Полиция разгоняет демонстрации, а президент намерен обратиться в Конституционный суд.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия Грузии объявила о победе правящей партии "Грузинская мечта" на состоявшихся 26 октября парламентских выборах. Результат пророссийской политсилы, удерживающей власть в Грузии, составил 54,08% голосов избирателей.

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