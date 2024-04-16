В Тбилиси полиция начала задерживать протестующих против закона об 'иноагентах'. Видео

Вечером в понедельник, 15 апреля, в столице Грузии Тбилиси полиция начала задерживать активистов, которые выступили против законопроекта об "иноагентах" и вышли на протест. Правоохранители применили водометы и слезоточивый газ.

Об этом сообщила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она осудила такие действия силовиков против гражданских, которые защищают свое европейское будущее, отметив, что люди вышли на массовую мирную демонстрацию.

"Задержания продолжаются. Грузия не поддастся ресоветизации!", – написала Зурабишвили.

Она опубликовала кадры певческой демонстрации в Тбилиси после принятия Комитетом по правовым вопросам закона об "иноагентах". Президент сообщила, что большинство "Грузинской мечты" перед голосованием выгнало из слушаний всех оппозиционных депутатов.

Организаторы митинга заявили, что он будет продолжаться до тех пор, пока властная партия не откажется от попыток принять закон, который протестующие называют антидемократическим и антиевропейским.

Здание парламента взял под охрану полицейский спецназ. В МВД Грузии заявили о задержании 14 протестующих, передает грузинская служба "Радио Свобода". Их обвинили в хулиганстве и неповиновении полиции.

По данным TV Pirveli, двумя задержанными являются Имед Клдиашвили и Давид Энделадзе.

Также в МВД сообщили об одном раненом полицейском.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице Грузии Тбилиси вспыхнули новые протесты против резонансного законопроекта об "иноагентах", который снова начал рассматривать парламент страны. Под его стенами собрались сотни людей, которые держали в руках плакаты с надписями: "Нет – российскому закону!", "Нет – России, да – Европе!"

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