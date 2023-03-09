В Грузии полицейские задержали добровольца, воевавшего за Украину в рядах ВСУ. Фото

В Грузии полицейские задержали добровольца, который воевал за Украину в рядах Вооруженных сил нашей страны. Правоохранители обратили внимание на Надима Хмаладзе сразу, как только он прибыл из Украины.

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Об этом сообщает грузинская служба "Радио Свобода". Отмечается, что министерство внутренних дел Грузии подтвердило задержание Хмаладзе, воевавшего против РФ (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Хмаладзе прибыл в Тбилиси 6 марта. По словам его адвоката, на въезде в Грузию его без объяснений долго держали на паспортном контроле. А в городе доброволец заметил слежку.

"Он считает, что это были сотрудники криминальной полиции, позже задержавшие его", – сказал адвокат Торнике Бакрадзе.

Хмаладзе задержали на площади Свободы в Тбилиси 8 марта около 16:00. Ему выдвинули обвинение в "неповиновении полиции и хулиганстве".

"Ни он, ни я не видели протокола задержания. Ему в устной форме сказали, что речь идет о словесных оскорблениях, что трудно доказать – на момент задержания он не мог совершить преступление, он давал интервью журналисту", – сказал адвокат.

Также отмечается, что Хмаладзе одним из первых грузинских добровольцев отправился в Украину и активно участвовал в боевых действиях против России.

Отметим, 7 марта в Грузии начались массовые протесты из-за закона "об иноагентах". Он предусматривает регистрацию в качестве агентов иностранного влияния некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых более чем на 20% получены из-за рубежа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в тот же день тысячи грузинов вышли на акцию протеста под парламент в Тбилиси. На митинге начались столкновения, полиция применила слезоточивый газ и водометы. Президент страны Саломе Зурабишвили встала на сторону народа.

Ранее ЕС предупредил Грузию о "серьезных последствиях" в случае принятия закона об "иноагентах", который вызвал массовые протесты. В США тоже предупредили грузинские власти о санкциях из-за закона. Там заявили, что люди во всем мире имеют универсальное право выходить на мирные протесты и выражать свою позицию, как и добиваться подотчетности собственного правительства.

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