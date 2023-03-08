В США предупредили грузинские власти о санкциях из-за вызвавшего массовые протесты закона об 'иноагентах'

В США предупредили грузинские власти о санкциях из-за закона об "иноагентах", который 7 марта вызвал массовые протесты под парламентом в Тбилиси. Там заявили, что люди во всем мире имеют универсальное право выходить на мирные протесты и выражать свою позицию, как и добиваться подотчетности собственного правительства.

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Об этом пишет "Европейская правда". Представитель Государственного департамента США Нед Прайс отметил, что в Вашингтоне видели, что происходит в Тбилиси. В частности, применение слезоточивого газа против людей, чтобы подавить недовольство граждан в связи с решением парламента.

"Мы внимательно следим за событиями в Грузии, которые разворачивались за последние часы. Наше послание народу Грузии, правительству Грузии, людям и правительствам во всем мире состоит в том, что Соединенные Штаты поддерживают всех, кто мирно реализует то, что является универсальным правом. Мы и дальше будем следить за ситуацией в Грузии", – сказал представитель Госдепартамента США.

Прайс заявил, что в распоряжении Вашингтона есть инструменты для привлечения к ответственности за нарушение прав человека, имея в виду возможность наложения санкций против причастных к противоречивому закону.

"У нас есть ряд инструментов, которые позволяют нам привлечь к ответственности любого в любой стране мира, кто причастен к подавлению того, что в противном случае считалось бы общечеловеческим правом человека. Мы очень надеемся, что грузинское правительство прислушается к грузинскому народу, который сейчас четко заявляет свою позицию. И мы сейчас видим, как некоторые из этих голосов заглушаются слезоточивым газом, усилиями по подавлению тех, кто пытается воспользоваться своим правом на свободу мирных собраний", – сказал он.

Отметим, 7 марта грузинский парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Он предусматривает регистрацию в качестве агентов иностранного влияния некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых более чем на 20% получены из-за рубежа.

За уклонение от регистрации в качестве агента иностранного влияния или незаполнение декларации на организацию будет наложен штраф в размере около 9 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в тот же день тысячи грузинов вышли на акцию протеста под парламент в Тбилиси. На митинге уже начались столкновения, полиция применила слезоточивый газ и водометы. Президент страны Саломе Зурабишвили встала на сторону народа.

Также OBOZREVATEL писал, что на заседании юридического комитета по правовым вопросам парламента Грузии 6 марта произошла потасовка между членами партии власти и представителями оппозиции. Депутаты рассматривали контроверсионные законопроекты об "иноагентах", которые сравнивают с жестким законодательством России.

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