ЕС предупредил Грузию о 'серьезных последствиях' из-за вызвавшего массовые протесты закона об 'иноагентах'

Европейский Союз предупредил Грузию о "серьезных последствиях" в случае принятия закона об "иноагентах", который вызвал массовые протесты под парламентом в Тбилиси 7 марта. Данное решение депутатов в ЕС назвали "очень плохим событием для Грузии и ее народа".

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Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном на сайте Европейской службы внешних дел. Топ-дипломат предостерег власти Грузии от окончательного принятия противоречивого закона.

"Этот закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Он противоречит провозглашенной Грузией цели вступления в Европейский Союз, которую поддерживает подавляющее большинство грузинских граждан. Его окончательное принятие может иметь серьезные последствия для наших отношений", – подчеркнул Боррель.

Также он призвал Грузию придерживаться своих обязательств по развитию демократии, верховенства права и прав человека. Боррель подчеркнул о праве людей на мирный протест.

Как известно, в США тоже предупредили грузинские власти о санкциях из-за закона об "иноагентах", который 7 марта вызвал массовые протесты под парламентом в Тбилиси. Там заявили, что люди во всем мире имеют универсальное право выходить на мирные протесты и выражать свою позицию, как и добиваться подотчетности собственного правительства.

Отметим, 7 марта грузинский парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Он предусматривает регистрацию в качестве агентов иностранного влияния некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых более чем на 20% получены из-за рубежа.

За уклонение от регистрации в качестве агента иностранного влияния или незаполнение декларации на организацию будет наложен штраф в размере около 9 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в тот же день тысячи грузинов вышли на акцию протеста под парламент в Тбилиси. На митинге уже начались столкновения, полиция применила слезоточивый газ и водометы. Президент страны Саломе Зурабишвили встала на сторону народа.

Также OBOZREVATEL писал, что на заседании юридического комитета по правовым вопросам парламента Грузии 6 марта произошла потасовка между членами партии власти и представителями оппозиции. Депутаты рассматривали контроверсионные законопроекты об "иноагентах", которые сравнивают с жестким законодательством России.

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