В Грузии подсчитали 99% голосов на выборах: лидирует пророссийская 'Грузинская мечта'

На прошедших 26 октября выборах в парламент Грузии лидирует правящая партия "Грузинская мечта". После обработки более 99% бюллетеней она набирает 54%.

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Такие результаты утром в воскресенье, 27 октября, указаны на сайте грузинской центральной избирательной комиссии. Две крупнейшие оппозиционные политические партии Грузии уже заявили, что не признают результаты выборов.

По данным избирательной комиссии, обработавшей 99% избирательных бюллетеней, на парламентских выборах в Грузии побеждает правящая партия "Грузинская мечта": в настоящее время ее результат составляет 54,23% голосов избирателей.

Оппозиционную "Коалицию за перемены", согласно данным избиркома, поддержали 10,8% избирателей, "Единство – Национальное движение" – 10,1%, "Сильная Грузия" – 8,7%; "Гахария за Грузию" – 7,7%.

Остальные голоса разделили между собой меньшие оппозиционные партии.

Сейчас большинство мест в парламенте содержит "Грузинская мечта" и ее союзники из "Силы народа" и "Партии европейских социалистов": речь идет о 88 креслах. Также именно правящая партия будет назначать премьер-министра страны.

Оппозиции достается 51 кресло: 20 из них займут представители основанной Михеилом Саакашвили партии "Единство – Национальное движение"

В партиях "Коалиции за перемены" и "Единство – Национальное движение", сообщает "Эхо Кавказа", заявили, что не признают результаты парламентских выборов в Грузии.

"Центризбирком Грузии выполнил грязный заказ Иванишвили (лидера "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. – Ред.). "Единство – Национальное движение" переходит в режим чрезвычайной ситуации", – заявила лидер основанной Саакашвили партии Тина Бокучава на экстренном брифинге.

О непризнании результатов выборов заявил также лидер "Коалиции за перемены" Ника Гварамия, заявивший, что "Грузинская мечта" совершает государственный переворот.

"Схема фальсификации выборов расшифрована, подробная информация о ней общественность узнает 27 октября. Выборы украдены. Это конституционный переворот, "Мечта" является автором конституционного переворота и будет привлечена к ответственности в порядке, предусмотренном законодательством Грузии. Мы расшифровали схему того, как были украдены выборы", – заявил он.

Оппозиционные партии, занявшие 2 и 3 места на выборах, анонсировали акции протеста.

Впоследствии к партиям, не признающим озвученные центризбиркомом результаты подсчета голосов, присоединилась "Сильная Грузия".

"Мы возмущены тем, что осмелилась написать Центральная Комиссия. Результаты не отражают свободу грузинского народа. Эти цифры противоречат историческим и нынешним выборам в Грузии, мы боремся за каждый голос, используем все законные средства для защиты демократического и европейского выбора грузинского народа. Мы дадим возможности отобрать этот выбор некому", – заявила одна из лидеров коалиции Анна Долидзе.

Напомним, накануне в Грузии прошли выборы в парламент. Их в стране многие называли самыми важными за время независимости страны, ведь выбор, де-факто, стоит между европейской интеграцией и зависимостью от России.

Борьба шла за каждый процент, ведь экзитполы показывали незначительную разницу между провластной партией и оппозиционными силами: 40,9% у "Грузинской мечты" и 51,9% у оппозиционных партий.

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