В Грузии начали задерживать лидеров протестов: полиция проводит обыски в офисах оппозиционных партий. Видео

В Грузии стали задерживать лидеров оппозиции. В среду, 4 декабря полиция провела обыски в офисах оппозиционных политических партий и в домах активистов. Самих протестующих задержали.

Видео дня

Об этом сообщила грузинская служба "Радио Свобода". В сети обнародовали видеозадержание силовиками грузинских активистов.

В частности, представители МВД пришли в офисы партий Национальное движение, Горчи-Дроа, Нова, а также в квартиру администратора популярной Facebook-группы Daitove. Эта группа стала одной из ключевых площадок для координации протестов и поддержки митингующих.

Среди задержанных – лидер политической силы Коалиция за перемены Ника Гварамия и его соратник Гела Хасая.

Как видно из видео, задержание Хасаи производилось достаточно жестко.

Известно также, что Гварамия пытался выяснить у полицейских, на каком основании они пришли, но не получил ответа.

Администратор группы Daitove Илья Глонти также оказался под давлением милиционеров. Сообщество, насчитывающее более 200 тысяч участников, активно помогает протестующим, организуя волонтерскую поддержку. Ранее она координировала прибытие людей из регионов в Тбилиси во время протестов против скандального закона об иноагентах.

На фоне происшедших возле отделений полиции в разных городах страны проходят акции протеста, организованные женщинами. Они обращаются к полицейским с призывом проявить человечность и не выполнять преступные приказы.

"Мы призываем всех полицейских, если они грузины, если они мужчины и имеют хоть каплю достоинства, противостоять нашим палачам и палачам наших детей", — говорится в заявлении акции.

Кроме того, правозащитники из организации "Ассоциация молодых юристов" требуют от МВД раскрыть состав веществ, применяемых при разгоне протестов. Пострадавшие после использования водометов сообщают о химических ожогах, и врачи нуждаются в точной информации для оказания помощи.

Ситуация в Грузии остается напряженной. Уже неделю в стране продолжаются массовые протесты из-за решения властей остановить переговоры о вступлении в ЕС. Они новой волной вспыхнули после митинга против результатов парламентских выборов.

Как сообщал OBOZ.UA:

В центре грузинского Тбилиси шестой день продолжаются протесты. Люди выступают против намерений правящей партии "Грузинская мечта" приостановить евроинтеграцию страны до конца 2028 года. Кроме того, Конституционный суд страны отказался признавать результаты парламентских выборов неконституционными. Поэтому акция протеста также проходит в Батуми, возле здания суда.

3 декабря Конституционный суд Грузии отказался удовлетворить иск президента Саломе Зурабишвили и оппозиционных депутатов, которые обжаловали результаты парламентских выборов от 26 октября. Суд не принял к рассмотрению требование признать выборы недействительными.

В Тбилиси масштабные протесты с новой силой начались после того, как пророссийский премьер Ираклий Кобахидзе заявил об отказе от переговоров по вступлению в Евросоюз до 2028 года.

Власти Грузии ответили силовым разгоном с задержаниями и избиениями протестующих. Однако это не остановило людей.

Президент Саломе Зурабишвили накануне заявила, что не сдаст полномочия, и назвала парламент "нелегитимным", который не имеет права избирать президента. Она заявила, что ее президентский мандат действует, пока в Грузии не изберут парламент законным способом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!