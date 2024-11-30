Президент Грузии заявила, что не сдаст полномочия, и назвала парламент 'нелегитимным'

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не сдаст свои полномочия. Она назвала парламент "нелегитимным", так что пока этот орган не имеет права избирать президента.

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Госпожа Зурабишвили уточнила, что ее президентский мандат действует, пока в стране не изберут парламент на законных основаниях. Таким образом, она останется на своем посту даже по истечении срока ее полномочий в декабре, добавила президент Грузии.

"Легитимного парламента нет. Поэтому нелегитимный парламент не может избрать нового президента. Поэтому не может быть инаугурации. Мой мандат действует до тех пор, пока законно не изберут парламент, который законно изберет кого-то вместо меня. Я с вами и буду с вами", – сказала грузинская президент, обращаясь к стране.

Напомним, что 30 ноября, несмотря на жесткие разгоны прошедших демонстраций, жители Грузии снова вышли на массовые протесты по всей стране. Госпожа Зурабишвили действия силовиков, которые в свою очередь выполняют приказ парламента, назвала "системным насилием против протестующих".

"Сегодня насилие отражает предварительное преступление, совершенное против грузинских избирателей, когда их лишили голоса на выборах", – подчеркнула она.

Зурабишвили утверждает, что масштаб протестов в стране "вышел на новый уровень" – они впервые охватили каждый крупный город страны.

Президент Грузии добавила, что даже работники бюджетной сферы начали массово подписывать письма протеста, а также увольняться со своих должностей. По ее словам, это касается и дипломатического корпуса.

Как сообщал OBOZ.UA, в Нидерландах дипломат Давид Соломония в знак протеста против решения "Грузинской мечты" отказаться от евроинтеграции подал в отставку. Он заявил, что большинство в свое время, находясь в течение трех десятилетий на дипломатической службе, занималось контактами с ЕС.

30 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил с резкими заявлениями, направленными против европейской интеграции и демократических протестов. Он обвинил оппозицию, Запад и даже Украину в попытках "украинизировать" Грузию.

Значительная часть сотрудников министерств обороны и иностранных дел Грузии также выступила против решения отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз, о котором объявило правительство.

Президент Саломе Зурабишвили еще раньше отказалась признавать результаты парламентских выборов, заявив, что они стали частью "российской спецоперации".

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