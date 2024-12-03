В столице Грузии шестой день продолжаются протесты: участники сожгли флаг партии 'Грузинская мечта'. Видео

В центре грузинского Тбилиси шестой день продолжаются протесты. Люди выступают против намерений правящей партии "Грузинская мечта" приостановить евроинтеграцию страны до конца 2028 года. Также сегодня Конституционный суд страны отказался признавать результаты парламентских выборов неконституционными.

Видео дня

Как отмечают очевидцы, сейчас ситуация у парламента спокойная. Здание оцеплено только сотрудниками патрульной полиции. В свою очередь протестующие запускают в воздух фейерверки и поют гимн Грузии.

Сегодня по всей Грузии были закрыты магазины с пиротехникой.

Из-за упомянутого решения Конституционного суда акция протеста также проходит в Батуми, возле здания суда. Здесь протестующие уже сожгли флаг "Грузинской мечты" (на видео ниже).

Очевидцы отмечают, что здесь, возле суда "довольно шумно" и к полиции, охраняющей здание суда, уже подтянулся отряд спецназовцев.

Как сообщал OBOZ.UA, Конституционный суд Грузии отказался удовлетворить иск президентки Саломе Зурабишвили и оппозиционных депутатов, которые обжаловали результаты парламентских выборов от 26 октября. Суд не принял к рассмотрению требование признать выборы недействительными.

В Тбилиси масштабные протесты начались после того, как пророссийский премьер Ираклий Кобахидзе заявил об отказе от переговоров по вступлению в Евросоюз до 2028 года.

Власти Грузии ответили силовым разгоном с задержаниями и избиениями протестующих. Но это не остановило людей.

В частности, вечером 30 ноября в центре Тбилиси собрались тысячи людей, протестовавших у здания парламента всю ночь, несмотря на попытки разгона протеста силовиками. Власти мобилизовали большое количество полиции и спецтехники в центре города.

Таким образом, сегодня уже шестой день протестов, которые начинаются вечером и продолжаются всю ночь.

Президент Саломе Зурабишвили накануне заявила, что не сложит полномочия и назвала парламент "нелегитимным" и не имеющим права избирать президента. Ее президентский мандат действует, пока в Грузии не изберут парламент законным способом, заявила она.

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