Водометы, газовые капсулы, пулемет из фейерверков: спецназ в Тбилиси снова жестко разогнал митингующих. Видео

Полиция в Тбилиси полностью заняла площадь перед парламентом, митингующих разогнали. Также известно, что на протестах в Грузии в эти сутки был ранен как минимум один человек.

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Как сообщают очевидцы с места событий, силовики использовали водометы и так называемые газовые капсулы. Кроме того, спецназ стрелял резиновыми пулями у парламента.

Со своей стороны протестующие ответили спецназу пиротехникой. Протестующие назвали свои обстрелы "использованием пулемета системы Гатлинга".

Пулемет Гатлинга правильнее называть "картечницей Гатлинга", это орудие использовалось в середине 19 века и считается первым в мире оружием с вращающимся блоком стволов. Очевидно, что протестующие подразумевают многоствольную пиротехнику.

У подходах к ул. Зубалашвили протестующие установили баррикады. По людям начали "работать" водометы.

У парламента был ранен один из демонстрантов.

В свою очередь, протестующие устроили пожар на территории парламента.

Сообщают, что спецназ похитил четырех несовершеннолетних.

Так или иначе спецназ оттеснил митингующих сначала с улицы Чичинадзе, потом и с проспекта Руставели.

Сейчас площадь перед парламентом пуста, если не считать силовиков.

Как сообщал OBOZ.UA, МВД Грузии отчитывалось о задержании 107 человек на акции протеста в Тбилиси, организованной вечером 29 ноября.

30 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил с резкими заявлениями, направленными против европейской интеграции и демократических протестов. Он обвинил оппозицию, Запад и даже Украину в попытках "украинизировать" Грузию.

Соответственно, люди в Грузии вновь вышли на протесты.

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