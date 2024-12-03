Конституционный суд Грузии отказался отменить результаты парламентских выборов

Конституционный суд Грузии отказался удовлетворить иск президента Саломе Зурабишвили и 30 оппозиционных депутатов, которые обжаловали результаты состоявшихся 26 октября парламентских выборов. Суд не принял к рассмотрению требование признать выборы недействительными.

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Об этом сообщает Эхо Кавказа, ссылаясь на решение от 3 декабря, опубликованное на официальном сайте Конституционного суда. Из девяти судей, участвовавших в рассмотрении дела, двое высказали особое мнение - Теймураз Тугуши и Георгий Кверенчхиладзе.

Суд уточнил, что решение является окончательным и не подлежит обжалованию или пересмотру.

Иск в Конституционный суд был подан 19 ноября от имени Саломе Зурабишвили, заявившей, что во время выборов был нарушен принцип тайны голосования. Она требовала признать результаты выборов неконституционными из-за ограничения прав эмигрантов, что усложнило их участие в голосовании.

1 декабря Зурабишвили обратилась к митингующим в Батуми, призвав их "оказать давление на суд", однако решение Конституционного суда осталось неизменным.

Как писал OBOZ.UA, 28 ноября в Тбилиси начались масштабные протесты после того, как пророссийский премьер Ираклий Кобахидзе заявил об отказе от переговоров по вступлению в Евросоюз до 2028 года. Власти Грузии ответили силовым разгоном с задержаниями и избиениями протестующих.

Вечером 30 ноября в центре Тбилиси собрались тысячи людей, протестовавших у здания парламента всю ночь, несмотря на попытки разгона протеста силовиками. Власти мобилизовали большое количество полиции и спецтехники в центре города.

Президент Саломе Зурабишвили накануне заявила, что не сложит полномочия и назвала парламент "нелегитимным" и не имеющим права избрать президента. Ее президентский мандат действует, пока в Грузии не изберут парламент законным способом, заявила она.

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