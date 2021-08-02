В Греции и Италии бушуют масштабные лесные пожары, к борьбе с огнем привлекли сотни людей. Фото и видео
Кроме масштабных лесных пожаров в Турции, пламенем уже несколько дней охвачены зеленые регионы Италии и Греции. Ущерб, нанесенный виноградникам, оливковым рощам и посевам в целом, составит миллиарды евро.
Как сообщило издание Deutche Welle, причиной пожаров на тысячах гектаров земли называют аномальную жару. К тушению сокрушительного огня привлечены тысячи спасателей, а также силы военных (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
На крупнейшем греческом острове архипелага Додеканес Родосе уже сутки бушует неконтролируемый пожар лесов. Местные жители остались без электричества, их призывают обращаться на номер службы спасения "112" для помощи в эвакуации в более безопасные регионы.
Греки, проживающие на близлежащих территориях, получили проблемы с дыханием, по официальной информации, переданной Reuters, еще в воскресенье было госпитализировано 15 человек.
На итальянском острове Сицилия в связи с опасной ситуацией закрыт аэропорт, сотни пожарных пытаются ликвидировать пламя, однако пока ситуация не поддается контролю. Несмотря на ряд обращений к медикам, информации о серьезных травмах у людей или жертвах предварительно не сообщают.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 июля масштабные пожары, которые охватили леса Турции, приблизились к турецким курортным городам. К тому моменту они бушевали уже несколько дней.
Из зоны лесных пожаров в Турции начали массово эвакуировать туристов. Отдыхающих сажали в автобусы и увозили в другие отели, подальше от регионов, где уже несколько дней бушует стихия.
Известно о гибели уже восьми человек в результате ЧП, а пострадали более 850. Большинство очагов, за исключением 10, спасателям удалось взять под контроль. Всего за последние дни потушили уже более ста пожаров.