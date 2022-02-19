В Госдуме РФ нашли предлог для введения войск на Донбасс

Депутат нелегитимной Государственной думы РФ и член комитета по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев призвал ввести российские войска на Донбасс. По его словам, это необходимо якобы для "защиты населения".

Такое предложение Соболев высказал на фоне масштабной эскалации ситуации по всей линии фронта, которую российские наемники объясняют фейковой информацией о якобы наступлении ВСУ. Об этом он заявил в комментарии российскому изданию "Подъём".

Как известно, пропагандисты разгоняют фейк о разрыве снаряда, который якобы взорвался недалеко от границы с Украиной в Ростовской области РФ. Якобы "жертвами новой атаки киевских силовиков" чуть не стали жители Станицы Митякинской.

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При этом сама новость очень похожа на материал еще 2014 года, а в постановочных сюжетах сняли не момент попадания снаряда, а лишь момент подрыва.

Комментируя эту информацию, Соболев заявил, что украинские защитники якобы провоцируют россиян.

"Они нас всё время толкают на то, чтобы мы ввели войска, всячески провоцируют. И этот снаряд, обстрелы выросли, а эти диверсии на газопроводе и взрыв этой машины. На мой взгляд военного человека, терпеть это дальше нельзя. Дошли до того, что женщин и детей эвакуируют из Донбасса. Мы ж должны защитить! В Донецкой и Луганской областях 787 тысяч граждан России. Это русские люди. Да всем там русские люди!" – сказал он.

При этом, по мнению депутата нелегитимной Госдумы, еще до ввода российских войск на временно оккупированную территорию нужно признать так называемые "ЛНР" и "ДНР".

"Дума признала независимость республик. Дело за президентом и Советом Федерации. А после этого, конечно, вводить войска. Чтобы это всё законно было, в соответствии с международным правом", – добавил он.

Напомним, на этой неделе Государственная дума Российской Федерации поддержала постановление о "признании" "ДНР" и "ЛНР." Этот документ будет направлен на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину. Он же заявил, что РФ "должна все сделать, чтобы решить проблемы Донбасса". Но канцлер Германии Олаф Шольц ответил ему, что признание "ЛДНР" станет политической катастрофой и абсолютным нарушением минских соглашений.

Решение Госдумы РФ вызвало острую реакцию в Украине и мире. Ответы МИД Украины, ЕС и НАТО читайте по ссылке. В Госдуме России также заявили, что граждане РФ якобы готовы отказаться от 13-й зарплаты ради Донбасса. Сами россияне возмутились и ответили, что парламентарии не могут решать весь народ и говорить от его имени.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидеры террористических "Л/ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник в пятницу, 18 февраля, заявили о срочной эвакуации населения оккупированных территорий в РФ и объявили всеобщую мобилизацию мужчин старше 17 лет.

Все это они объясняют фейковой информацией о якобы наступлении ВСУ на Донбассе, которую распространяют российские пропагандисты. При этом, как выяснилось, соответствующие видеобращения главари самопровозглашенных "республик" записали за два дня до публикации – до заявленной ими "атаки Украины".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил: Россия пытается спровоцировать Украину, однако никаких наступательных операций наша страна не планирует. По словам секретаря СНБО, есть угроза, что представители России на Донбассе будут совершать какие-либо провокации, чтобы обвинить в них украинских военных.

В США объяснили, зачем Путин стягивает войска к границам с Украиной. Заместитель госсекретаря Венди Шерман заявила, что президент РФ делает все, чтобы запугивать и сдерживать, пытаясь выбить уступки.

Немецкие журналисты считают, что Путин ищет повод для начала полномасштабной войны с Украиной. Все, что происходит сейчас на Донбассе – так называемая эвакуация граждан из "ДНР" и "ЛНР", массированные обстрелы и провокации, взрыв авто в центре Донецка – это часть сценария, продуманного заранее. В частности, Путин создает провокации и "необходимость" на них реагировать.

О подобном "плане" говорил и государственный секретарь США Энтони Блинкен на конференции по безопасности в Мюнхене 18 февраля. Американский политик заявил: все, что можно наблюдать в настоящее время на Донбассе, является "частью сценария, который уже реализуется".