В Германии десятки тысяч людей протестовали против ультраправой AfD. Фото

В субботу, 25 января, десятки тысяч немцев вышли на протесты против роста популярности ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD). Митинги прошли по всей ФРГ: в Берлине, Кельне и других городах.

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Об этом сообщает Deutsche Welle и Associated Press. Возле Бранденбургских ворот в Берлине большая толпа свистела, пела антифашистские песни и несла плакаты, осуждающие AfD.

Активисты выразили надежду, что митинг также привлечет внимание к другим крайне правым партиям в Европе и новой администрации президента США Дональду Трампу.

Протест также состоялся в городе Галле, где AfD начала свою предвыборную кампанию, собрав около 4500 сторонников. Лидер партии Алиса Вайдель, которая также является кандидатом на должность канцлера от AfD, обратилась к людям.

В полиции подсчитали, что в Берлине на улицы вышли до 35 тысяч человек, в Кельне – до 40 тысяч, а в Галле насчитали до 9 тысяч протестующих.

Полиция Галле сообщила, что открыла уголовное производство по фактам нападения, оскорбления и нарушения дорожного движения. Они сказали, что также будут принимать меры против 21 человека, пытавшихся разрушить заграждение.

Ряд плакатов участников акций протеста были направлены не только против AfD, но и против кандидата в канцлеры Германии от консервативного блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза Фридриха Мерца. Людей возмутило, что он не исключил сотрудничество с ультраправой партией для принятия Бундестагом мер по усилению миграционной политики.

Мы писали о том, что ультраправая партия "Альтернатива для Германии" на съезде отказалась осудить вторжение РФ в Украину. Сопредседатель AfD Алиса Вайдель, выдвинутая кандидаткой в канцлеры ФРГ, заявила, что в случае победы на выборах запустит газопровод "Северный поток". Также она призвала Германию выйти из Европейского Союза из-за того, что это членство "отрицательно влияет на экономику страны".

Как сообщал OBOZ.UA, американский миллиардер Илон Маск снова принял участие в избирательной кампании в Германии. Во время официального старта ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в предвыборной кампании он выступил на большой сцене и агитировал за AfD и ее лидера Алису Вайдель.

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