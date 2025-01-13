В ФРГ ультраправая партия 'Альтернатива для Германии' на съезде отказалась осудить вторжение РФ в Украину: подробности

В ФРГ партия "Альтернатива для Германии" (AfD) не включила в свою предвыборную программу пункт с осуждением российского полномасштабного вторжения в Украину. На партийном съезде в воскресенье, 12 января, предложение включить в программу такой пункт отклонило большинство депутатов.

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Об этом сообщило издание DW. Депутат Бундестага Альбрехт Глазер заявил, что в проекте партии, который состоит из 85 страниц, нет ни слова о нападении РФ на Украину. Он предложил внести в программу соответствующий пункт.

В инициативе Глазера четко указано, что война России "пренебрегает многими нормами международного права войны по защите гражданского населения", и поэтому партия "осуждает поведение Путина".

Однако, как пишут журналисты, 69% из примерно 600 делегатов партийного съезда проголосовали против этого предложения".

Война в Украине все же упоминается в предвыборной программе AfD, но без критики России. Там сказано, что война в Украине "расшатала европейский мирный порядок".

Кроме того, партия видит будущее Украины "как нейтрального государства вне НАТО и Европейского союза".

Напомним, что ультраправую партию "Альтернатива для Германии" несколько раз публично поддержал американский миллиардер и владелец соцсети X Илон Маск. Прямую трансляцию съезда AfD он распространил на своем аккаунте. Кроме того, он публично поддержал Алису Вайдель – кандидата от AfD в канцлеры Германии.

В Германии уже началась подготовка к федеральным выборам. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подтвердила кандидатуру действующего канцлера Олафа Шольца.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Олаф Шольц сказал, что его беспокоит то, что Илон Маск поддерживает политическую партию "Альтернатива для Германии". Эта политсила проповедует сближение со страной-агрессором Россией и хочет ослабить трансатлантические отношения.

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