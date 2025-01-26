'Лучшая надежда для Германии': Маск выступил на съезде пророссийской партии ФРГ

Американский миллиардер, член команды президента США Илон Маск снова принял участие в избирательной кампании в Германии. В частности, во время официального старта ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в предвыборной кампании он выступил на большой сцене и агитировал за АдН и ее лидера Алису Вайдель.

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К партийному сьезду в Галле Маск присоединился по видеосвязи. Он отметил, что ультраправа АдГ "является лучшей надеждой для Германии".

"Это нормально – гордиться тем, что ты немец. Сражайтесь за большое будущее для Германии", – сказал Маск по-английски в адрес 4500 участников партийного сьезда.

Американец пожаловался, что "много внимания уделяется прошлому вине" и что "мы должны оставить это позади, потому что дети не виноваты в грехах своих прадедов". Какую именно вину он подразумевает, Маск не объяснил; вероятно, речь идет о нацизме. Но так или иначе, Маск призвал сторонников пророссийской партии к оптимизму.

Отдельно Маск пообещал партии АдГ свою личную "полную поддержку" и "поддержку администрации Трампа".

В свою очередь госпожа Алиса Вайдель, которая ждала конца речи американца, поблагодарила Маску и выразила "лучшие пожелания правительству США под руководством Дональда Трампа".

Масс-медиа Соединенных Штатов, ссылаясь на свои источники, пишут, что Трамп возмутился на Маска за это обещание поддержки. Однако никаких официальных заявлений по этому поводу окружение американского президента не сделало.

А масс-медиа ФРГ отметили, что сьезд АдГ в Галле сопровождался протестами. Полиция города заявила около 9 тысяч демонстрантах – вдвое больше, чем на партийном мероприятии – протестовавших против участия АдГ в выборах.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за поддержки Маска немецких ультраправых из его соцсети уходяи уважаемые организации. В частности, Министерство обороны Германии официально объявило, что прекращает постить свои сообщения в сети Х.

В свою очередь правительство Германии выразило опасение, что сеть Х "искажает политический дискурс".

А еще раньше ряд научных и исследовательских учреждений Германии и Австрии объявили, что уходят из соцсети X. Вместе с вузами из Х вышли немецкий профсоюз педагогов GEW и Федеральный суд правосудия.

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