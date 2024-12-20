Алис Вайдель, депутат немецкой партии AfD – "Альтернатива для Германии" – является соперницей действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца на предстоящих выборах. Она призвала Германию выйти из Европейского союза из-за того, что это членство "отрицательно влияет на экономику страны".

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В частности, Вайдель считает, что Евросоюз "разрушил" германскую автомобильную промышленность. Разрушение автопрома произошло из-за запрета до 2035 года продавать новые автомобили с двигателем внутреннего сгорания, цитирует Bloomberg кандидатку в канцлеры.

"Нам нужна свободная торговля между европейскими странами, но нам не нужна вся бюрократия и бюрократы ЕС, которые не имеют представления о том, что они делают. Мы не видим, что Европейский Союз в его нынешнем состоянии является хорошо работающим институтом", – сказала госпожа Вайдель.

AfD открыто выступает за возобновление деловых и политических связей с Россией. Сама Вайдель предпочитает менее токсичные лозунги. В частности, она призывает прекратить любую военную помощь Украине и предостерегает от "дальнейшей военной эскалации". Причем, по ее словам, эта эскалация продолжается не от РФ или Украины – со стороны Запада.

Именно поэтому в AfD приветствовали возвращение Дональда Трампа в Белый дом.

"Мы возлагаем большие надежды на его президентство. Лично я очень надеюсь, что он положит конец этой ужасной войне в Украине, потому что европейские страны-члены на самом деле не хотят и не способны делать что-либо подобное", - отметила представительница AfD.

Интересно, что предвыборные лозунги Вайдель по содержанию и направлению очень похожи на лозунги Трампа. Так, при избрании ее канцлером страны Вайдель обещает сосредоточить усилия на усилении контроля на границах, снижении налогов и восстановлении ядерной энергетики.

Ее партия также скептически относится к климатическим изменениям и поддерживает угольную энергетику. Однако партийные лозунги "вряд ли будут реализованы", поскольку другие партии отказываются сотрудничать с AfD, цитирует Bloomberg своих политических экспертов.

Как сообщал OBOZ.UA, Бундестаг 16 декабря выразил вотум недоверия правительству Германии во главе с канцлером Олафом Шольцом, что было необходимым шагом на пути к досрочным выборам.

Но действующее правительство продолжит свою работу до проведения внеочередных выборов в парламент, которые, как ожидается, состоятся 23 февраля 2025 года. Чего именно ждать Украине от перевыборов в ФРГ, узнайте здесь.

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