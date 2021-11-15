В Евросоюзе расширили критерии санкций против режима Лукашенко

Из-за миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси в Евросоюзе обновили критерии, по которым вводятся санкции относительно режима нелегитимного президента Александра Лукашенко. Их перечень был расширен.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС в понедельник, 15 ноября. Согласно поправкам, теперь санкции могут касаться физических и юридических лиц, которые способствуют деятельности режима Лукашенко "относительно незаконного пересечению внешних границ ЕС".

Как отметил Жозеп Боррель – Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, таким решением Евросоюз показал конкретные шаги для того, чтобы остановить использование мигрантов в политических целях.

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Кроме того, он напомнил, что в Беларуси продолжаются репрессии против собственного народа. Боррель подчеркнул, что это неприемлемо и в ЕС будут реагировать "соответствующим образом".

Отметим, ранее Боррель анонсировал расширение санкций против Беларуси из-за "гибридной атаки на границах ЕС". Он отметил, что группы мигрантов к границе были доставлены вооруженными представителями сил безопасности Беларуси.

Ответить на это, по его словам, необходимо принятием пятого пакета санкций, которые распространяются на ответственных за миграционный кризис лиц.

Агентство Reuters ранее также писало, что в ЕС намерены ввести новые санкции против Беларуси. Предполагается, что под их действие попадут чиновники, которых Евросоюз считает причастными к созданию миграционного кризиса.

О том, чем ситуация на белорусско-польской границе угрожает Украине и как начинался кризис с мигрантами, читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что эксплуатацией мигрантов у границ Польши Лукашенко пытается отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной. Речь идет о скоплении российских войск.